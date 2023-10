Đội hình tối ưu của Sông Lam Nghệ An mùa giải 2023 - 2024

1. Vị trí thủ môn

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Việt gần như sẽ chắc chắn với vị trí chính thức. Điều này là dễ hiểu sau những màn trình diễn rất tốt tại mùa giải 2023 và cả ở đội tuyển U23 Quốc gia. Tuy vậy, với việc có quá ít thời gian để tập luyện với đội 1 thì đây sẽ là bất lợi không nhỏ cho thủ thành 21 tuổi này trong việc tìm tiếng nói chung với các đồng đội ở phía trên. Do đó, Nguyễn Văn Việt sẽ phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ suất chính thức của mình.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt mang đến sự an tâm cho người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là khi, thủ thành Trần Văn Tiến cũng thi đấu khá chắc chắn ở những mùa giải gần đây. Có những thời điểm, thủ thành sinh năm 1994 này mới là thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An chứ không phải Nguyễn Văn Hoàng hay Nguyễn Văn Việt. Ở mùa giải tới, chắc chắn Trần Văn Tiến cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lại vị trí chính thức từ tay người đàn em.

Thủ thành số 3 của đội bóng xứ Nghệ là thủ môn trẻ đầy triển vọng Cao Văn Bình. Đây là thủ môn có thể hình tốt, có khá nhiều kinh nghiệm khi được thử sức các giải đấu trẻ. Và mùa giải 2023 - 2024, với việc được đăng ký trong danh sách của đội 1 Sông Lam Nghệ An thì Cao Văn Bình sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ các người đàn anh, qua đó có những bước phát triển mới trong sự nghiệp.

2. Hàng phòng ngự

Cũng như mùa giải trước, sơ đồ chủ đạo của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này sẽ là 5-3-2. Với bộ đôi hậu vệ cánh sẽ là Nguyễn Trọng Hoàng và Mai Sỹ Hoàng. Kinh nghiệm và đẳng cấp của lão tướng Trọng Hoàng vẫn sẽ là thứ rất quan trọng với hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Trong khi đó, Mai Sỹ Hoàng sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự so với những mùa giải trước để đảm bảo được suất đá chính. Nếu không thì hậu vệ trẻ Vương Văn Huy sẽ sẵn sàng chiếm chỗ của người đàn anh bất cứ lúc nào.

Kinh nghiệm của lão tướng Trọng Hoàng là rất quan trọng đối với Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân thủy

Ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ là bộ 3 Khắc Lương, Mario và Trần Đình Hoàng. Đây sẽ là sự kết hợp giữa sức trẻ của Khắc Lương, kinh nghiệm của Đình Hoàng và sức mạnh của ngoại binh. Bên cạnh đó, vị trí trung vệ của Sông Lam Nghệ An còn có những cái tên đáng chú ý như Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải hay Phạm Văn Thành. Do đó, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là nơi mang lại sự an tâm nhất cho người hâm mộ xứ Nghệ.

3. Hàng tiền vệ

Vai trò và nhiệm vụ của hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới là khá nặng nề. Với chỉ 3 người ở tuyến giữa, các tiền vệ của Sông Lam Nghệ An sẽ phải làm việc hết công suất để đảm bảo thế trận cho đội nhà. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ phải chia tay Phạm Xuân Mạnh - người thi đấu ổn định nhất của Sông Lam Nghệ An ở những mùa giải vừa qua.

Tuy vậy, sự trở lại của Đặng Văn Lắm sẽ giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật bớt đi nỗi lo nhân sự nơi tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1999 này sẽ là người đảm nhiệm vị trí mà Xuân Mạnh để lại. Khả năng đánh chặn và phân phối bóng vẫn sẽ là điểm mạnh của Văn Lắm. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi này cần phải cải thiện thể lực để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân.

Tiền vệ Đặng Văn Lắm sẽ thay thế được khoảng trống Phạm Xuân Mạnh để lại. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cùng với đó là sự trưởng thành của Đinh Xuân Tiến trong thời gian qua. Kỹ thuật, khả năng xoay xở và dứt điểm tốt là những điểm nổi bật của tiền vệ gốc Nam Đàn này. Tiền vệ 20 tuổi này chính là ngôi sao nổi bật nhất nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Do đó, Đinh Xuân Tiến được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023 -2024.

Người chơi cao nhất nơi hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ sẽ là tiền vệ trẻ Trần Mạnh Quỳnh. Sau phong độ khá tốt ở nửa cuối mùa giải 2023 thì tiền vệ sinh năm 2001 đang chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ công đáng tin cậy nhất tại Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo giúp cho Mạnh Quỳnh tạo ra những khó khăn cho hàng thủ đối phương. Tuy vậy, thể lực và khả năng tranh chấp bóng tay đôi lại là một điểm yếu của tiền vệ này.

Ngoài ra, 3 nhân tố nổi bật ở giải U21 vừa qua cũng sẽ là những niềm hy vọng nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Đó là Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Bách và Lê Văn Quý. Đây là những cầu thủ trẻ sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật tạo điều kiện ra sân thi đấu ở mùa giải năm nay. Bởi lẽ, họ chính là những nòng cốt của Sông Lam Nghệ An trong tương lai gần. Việc được ra sân thi đấu thường xuyên ở mùa giải này sẽ giúp cho những cầu thủ này tích lũy được kinh nghiệm và sẵn sàng thay thế những người đàn anh trong những mùa giải tiếp theo.

3. Hàng công

Hai tiền đạo trên hàng công của Sông Lam Nghệ An sẽ là những ngoại binh. Đó là Michael Olaha và Jhon Cley (sẽ được đăng ký sau khi đã hoàn tất các thủ tục gia nhập Sông Lam Nghệ An từ Công an Hà Nội). Với bộ đôi này thì người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào hàng tấn công sắc bén ở mùa giải mới. Kịch bản trong mơ sẽ là Olaha kiến tạo và Jhon Cley ghi bàn giúp cho Sông Lam Nghệ An có thể bay cao.

Michael Olaha sẽ dẫn dắt hàng công ở mùa giải 2023 -2024. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, với việc sử dụng 2 ngoại binh nơi hàng tấn công thì cơ hội dành cho các tiền đạo nội sẽ ít đi rất nhiều. Do đó, những Ngô Văn Lương, Phan Xuân Đại hay Hồ Phúc Tịnh sẽ phải chắt chiu những cơ hội mà mình có được. Đây là điều mà Ngô Văn Lương hay phần nào là Phan Xuân Đại đã làm được ở giai đoạn 2 V.League 2023 vừa qua. Hy vọng, những tiền đạo nội này sẽ nắm lấy được các cơ hội mà ban huấn luyện trao cho để có được thời gian thi đấu nhiều hơn tại mùa giải năm nay.

Rõ ràng, Sông Lam Nghệ An mùa giải mới là một tập thể trẻ trung với rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Do đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ thi đấu đầy nhiệt huyết và máu lửa. Tuy nhiên, những hạn chế về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cũng sẽ là điều mà người hâm mộ lo lắng. Hy vọng rằng, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ "liệu cơm gắp mắm" để chèo lái con thuyền Sông Lam Nghệ An thi đấu thành công ở mùa giải 2023 -2024.