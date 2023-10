Những điểm tích cực từ thương vụ trao đổi Hồ Văn Cường - Jhon Cley

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, thông tin Sông Lam Nghệ An “đổi” hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường lấy ngoại binh Jhon Cley của Công an Hà Nội đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Đây sẽ là một thương vụ mang đến những lợi ích cho cả Sông Lam Nghệ An lẫn đội bóng ngành Công an.

1. Hồ Văn Cường ra đi không quá đáng lo

Trước hết phải khẳng định là ở Sông Lam Nghệ An hiện tại có rất nhiều hậu vệ biên chất lượng. Đó là hai lão tướng Trọng Hoàng, Trần Đình Hoàng, những người đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đó là Vương Văn Huy, cầu thủ trẻ đã thi đấu khá tiến bộ ở mùa giải 2023. Hay mới đây nhất là Nguyễn Mai Hoàng và Bùi Thanh Đức những hậu vệ trẻ đã thi đấu rất xuất sắc của ở giải U21 Quốc gia vừa qua.

Do đó, việc Hồ Văn Cường gia nhập Công an Hà Nội sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hai bên hành lang cánh của đội bóng xứ Nghệ. Đôi khi, điều đó còn tạo ra những điều kiện tích cực để cho các cầu thủ trẻ như Vương Văn Huy, Nguyễn Mai Hoàng hay Bùi Thanh Đức vươn lên chứng tỏ mình ở mùa giải sắp tới.

Hậu vệ trẻ Nguyễn Mai Hoàng thi đấu rất tốt tại giải U21 Quốc gia vừa qua. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

2. Môi trường cạnh tranh tốt cho Hồ Văn Cường

Với cá nhân hậu vệ trẻ gốc thị xã Hoàng Mai thì việc gia nhập đội bóng ngành Công an sẽ là một cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Bởi lẽ, Công an Hà Nội là một tập thể có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Có đến hơn 2/3 đội hình của đội bóng ngành Công an là các tuyển thủ Quốc gia và các đội tuyển trẻ. Do đó, đây sẽ là một tập thể có tính cạnh tranh rất cao ở từng vị trí.

Hồ Văn Cường sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đơn cử như vị trí hậu vệ cánh phải của Công an Hà Nội, ngoài Hồ Văn Cường còn có những cầu thủ xuất sắc như Hồ Tấn Tài hay Vũ Văn Thanh. Đây sẽ là một điều kiện tuyệt vời để hậu vệ 20 tuổi này học hỏi và trao đổi kinh nghiệm từ những người đàn anh đã chứng tỏ được mình trên đội tuyển Quốc gia.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo nên những áp lực rất lớn cho Hồ Văn Cường trong cuộc cạnh tranh một vị trí chính thức tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và nếu Cường không chứng tỏ được giá trị của mình thì băng ghế dự bị sẽ là nơi quen thuộc của hậu vệ trẻ trong mùa giải sắp tới. Hy vọng, trong mùa giải 2023 -2024, Hồ Văn Cường sẽ tiếp tục có những bước phát triển để có được một mùa giải thành công.

3. John Cley - Niềm ao ước của “con nhà nghèo”

Trước khi Jhon Cley cập bến đội bóng xứ Nghệ thì Sông Lam Nghệ An đang loay hoay tìm kiếm ngoại binh thứ 3. Với nguồn kinh phí eo hẹp thì rất khó cho huấn luyện viên Phan Như Thuật tìm kiếm được một cầu thủ ưng ý. Tuy vậy, với việc tiền đạo người Brazil sẽ khoác áo đội bóng xứ Nghệ như một phần trong thương vụ trao đổi Hồ Văn Cường thì ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã trút đi được một gánh nặng.

Jhon Cley là chân sút ghi bàn nhiều thứ 2 tại V.League 2023. Ảnh tư liệu: VPF

Đặc biệt, khi Jhon Cley đã quen với môi trường bóng đá Việt Nam và phần nào đã chứng tỏ được mình ở mùa giải vừa qua. Sau 22 trận đấu cho Công an Hà Nội, tiền đạo 29 tuổi này đã ghi được 11 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Đây là một con số khá ấn tượng, nhất là khi trong 10 năm qua Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ sở hữu một tiền đạo ghi nhiều hơn 10 bàn thắng/mùa (tiền đạo Lê Công Vinh ghi được 13 bàn thắng tại mùa giải V.League 2013). Do đó, việc có được Jhon Cley trong đội hình sẽ giúp cải thiện hàng công của Sông Lam Nghệ An, qua đó đội bóng sẽ có được một lực lượng tốt hơn khi mùa giải 2023 - 2024 đang cận kề.

Sau những gì Hồ Văn Cường đã thể hiện tại đội tuyển U23 Việt Nam và giải U21 Quốc gia vừa qua, rất nhiều người hâm mộ xứ Nghệ tiếc nuối khi phải chia tay hậu vệ trẻ này. Nhưng do điều kiện tài chính khó khăn của Sông Lam Nghệ An nên việc chia tay Hồ Văn Cường là sẽ là điều mang lại lợi ích cho tất cả các bên.