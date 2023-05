Đổi mới, giảm áp lực cho các kỳ thi cuối cấp

Ngoài ra, học sinh cũng có thể tuyển sinh vào lớp tiên tiến theo diện xét tuyển theo chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Năm nay, thí sinh cũng lưu ý đó là việc đăng ký tuyển thẳng diện xét chứng chỉ năng lực Tiếng Anh quốc tế, được xét trước khi thi tuyển sinh. Vì vậy, nếu thí sinh trúng tuyển có thể không thi tuyển sinh hoặc thi tuyển sinh để có thêm lựa chọn khi thi trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn hoặc lấy điểm để xét tuyển vào trường chuyên.

Đổi mới thứ ba ở kỳ thi năm nay đó là Nghệ An lần đầu tiên thực hiện đăng ký tuyển sinh, đăng ký thi bằng hình thức trực tuyến. Với các thí sinh tự do, thí sinh ngoại tỉnh đăng ký tuyển sinh tại tỉnh Nghệ An thì trực tiếp trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi để nạp hồ sơ và đăng ký dự thi.