Đổi mới, nâng cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân

Hiện nay, cộng đồng người Nghệ An có khoảng 56.000 người đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Hội đồng hương Nghệ An ở nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối, vận động kiều bào hướng về quê hương; làm cầu nối quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước sở tại, vận động các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tại tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã có hàng chục dự án của các doanh nghiệp người Nghệ An ở nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng. Hàng năm lượng kiều hối chuyển về khoảng 500 triệu USD/năm.

Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân đã có những thay đổi tích cực trong lĩnh vực giáo dục, y tế, các hoạt động văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh con người Nghệ An đến với bạn bè quốc tế. Hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân còn nằm ở việc giúp công tác quản lý biên giới đất liền và biển đảo tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.