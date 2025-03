Xây dựng Đảng Đội ngũ báo cáo viên cần 'nắm chắc, nói rõ' chủ trương, chính sách về tinh gọn bộ máy Đây là một trong những nội dung chính trong định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2025.

Sáng 21/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2025. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được hướng dẫn triển khai Chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”.

Ngoài ra, hội nghị cũng phổ biến Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; quán triệt Thông báo số 73-TB/TW, ngày 14/02/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về tình hình thế giới, khu vực năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác đối ngoại năm 2025.

Các báo cáo viên lắng nghe những thông tin được quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng được quán triệt Kết luận số 115-KL/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 299-KH/TU, ngày 06/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.

Đặc biệt, trong bối cảnh lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều, các báo cáo viên cũng được đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An thông tin rõ về tình hình, thực trạng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ thực trạng đó, các báo cáo viên cần thông tin rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; các quy định của pháp luật cũng như chế tài xử lý đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả,...

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, ngoài những nội dung đã được quán triệt tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, cần tập trung quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 126-KL/TW, ngày 24/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 128-KL/TW, ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ;...

Đặc biệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù cũng là lực lượng bị tác động trong sắp xếp bộ máy, song đội ngũ báo cáo viên cần phải thông tư tưởng, nắm chắc chủ trương, chính sách, từ đó thông tin rõ ràng, chính xác tới cán bộ, quần chúng nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên tham dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền đậm nét việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục thông tin rộng rãi về tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước; thông tin về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).