Xây dựng Đảng Đội ngũ báo cáo viên Nghệ An phải trăn trở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Đây là một trong những nội dung được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2025.

Sáng 24/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2025. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngọc Kim Nam –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được lắng nghe chuyên đề “Chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Cụ thể, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua.

Các báo cáo viên cũng đã được thông tin về việc thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; những nội dung tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Hội nghị cũng được nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP quý I của tỉnh ước đạt 8,0% (đứng thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và thứ 27 cả nước), cao hơn so với mức tăng trưởng quý I năm 2024 (quý I năm 2024 chỉ đạt 6,91%) và là mức tăng trưởng cao nhất của quý I trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I thực hiện 6.311 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99,9% cùng kỳ.

So sánh GDP Nghệ An quý I/2025 với cùng kỳ quý I/2024 và với kịch bản, GDP quý I cả nước, mục tiêu năm 2025. Đồ họa: Phạm Bằng

Trong quý I, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 2.223 tỷ đồng, điều chỉnh 38 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6.719,6 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 111,9 triệu USD.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công quý I của Nghệ An đạt 17,18%, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, cao hơn bình quân chung cả nước (9,53%). Toàn tỉnh có 573 doanh nghiệp thành lập mới, 254 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cũng được Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Kết luận số 132-KL/TW, ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; lắng nghe chuyên đề “80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, ngoài những nội dung được quán triệt tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải trăn trở, không được bỏ trống "trận địa" tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tuyên truyền đậm nét kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XIII); quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Học tập suốt đời”.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền thời gian tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Đặc biệt, thời gian tới, các báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đội ngũ báo cáo viên lắng nghe các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cần thông tin đậm nét về tình hình kinh tế, xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước như kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; chính sách thuế quan của Mỹ với Việt Nam,…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025); 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025); 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.