Xã hội Đội Quy tập Nghệ An tìm kiếm, quy tập 36 hài cốt liệt sĩ tại Lào Ngày 11/1/2025, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế tham gia cùng đoàn công tác.

Mùa khô năm 2024 - 2025, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao và tình cảm tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã khắc phục khó khăn, tìm kiếm, quy tập được 36 mộ liệt sĩ. Trong đó, tại tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Xay Sổm Bun 4 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Viêng Chăn 1 hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu tặng quà chúc Tết Đội Quy tập. Ảnh: Lê Thắng

Kiểm tra, chúc Tết cán bộ, nhân viên Đội Quy tập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà- Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương những kết quả mà Đội Quy tập đã đạt được trong những tháng đầu mùa khô 2024 - 2025. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu chúc cán bộ, nhân viên Đội Quy tập và gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc an khang, thịnh vượng. Cán bộ, nhân viên đoàn kết, tiếp tục vượt qua khó khăn, tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ, sớm đưa các anh về với quê hương đất mẹ.

Thay mặt đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Trách nhiệm một thành viên Khoáng sản vàng, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4. Ảnh: Lê Thắng

Đảng uỷ, Chỉ huy Đội quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên trong dịp Tết theo quy định. Cùng với đó, làm tốt công tác quán triệt cán bộ, nhân viên đón Xuân mới chấp hành nghiêm pháp luật của 2 nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu đã đến thăm chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNMTV Khoáng sản vàng; Đại diện Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).