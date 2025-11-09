Kinh tế Đối thoại, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 Chiều 11/9, tại Nghệ An, Cục Địa chất và khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi, giải đáp những vướng mắc xung quanh thực thi Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Đại diện diện lãnh đạo Cục Địa chất và khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỳ Hợp và gần 300 doanh nghiệp, giám đốc điều hành mỏ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp khai thác mỏ, khoáng sản dự hội nghị đối thoại trao đổi về vướng mắc xung quanh Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu hội nghị, đại diện Phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức đối thoại, trao đổi về các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 tới các doanh nghiệp vì có nhiều quy định mới, phát sinh vướng mắc. Nổi bật nhất là quy định về phân các loại nhóm khoáng sản để phân cấp cho UBND tỉnh hoặc Bộ cấp phép; rút ngắn thời hạn cấp phép và hạn chế cấp phép mới....

Ông Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khai mạc hội nghị đối thoại, trao đổi. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, do vướng quy định của Luật Địa chất và khoáng sản, các nghị định hướng dẫn thi hành nên tại Nghệ An xuất hiện tình trạng các sản phẩm chế biến, tận dụng từ các mỏ khoáng sản do UBND tỉnh cấp phép khó xuất khẩu và không được hưởng các mức thuế ưu đãi về hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước; chưa phân định rõ trường hợp mỏ ở địa bàn giáp ranh 2 tỉnh thì do tỉnh hay Bộ cấp...

Lực lượng chức năng kiểm đếm khối lượng cát chở trên một tàu ven sông Lam. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, theo Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đưa ra nhiều quy định về điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác địa chất và khoáng sản mới chặt chẽ hơn; đồng thời bổ sung một số quy định cấm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Cục Địa chất và khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng với Nghệ An đồng chủ trì tổ chức hội nghị trao đổi, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 tại Nghệ An. Ảnh: N.H

Tiếp đó, tại hội nghị, đại diện Cục Địa chất và khoáng sản đã giải đáp, trả lời các thắc mắc về quy định rút ngắn thời gian cấp phép; hạn chế cấp mới giấy phép mỏ khai thác cát sỏi; quy định về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô; quy trình báo cáo, trao đổi giữa địa phương và Bộ khi phát hiện tài nguyên khoáng sản...

Đại diện Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn các xã thuộc Quỳ Hợp cũ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hải

Căn cứ vào thời hạn cấp phép và tiến độ triển khai từng dự án, đại diện Cục Địa chất và khoáng sản cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sau khi được cấp phép thăm dò, khai thác cần bố trí nguồn lực, lựa chọn công nghệ để khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định.

Đại diện Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phát biểu giải thích 1 số nội dung liên quan đến phân nhóm, đánh giá các loại khoáng sản để xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

Về các vướng mắc mới phát sinh cũng như để triển khai hiệu quả Luật này trong thời gian tới, Cục Địa chất và khoáng sản cũng như Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ cùng với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Dự kiến, trong ngày mai (12/9), Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức tập huấn triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho khoảng 600 đại biểu và đại diện UBND 130 xã, phường trên địa bàn./.