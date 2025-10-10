Kinh tế Đối thoại với các doanh nghiệp, doanh nhân về pháp luật thuế Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng 10/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình phối hợp với Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn kết nối, trao đổi với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn về triển khai các quy định pháp luật về thuế.

Chủ trì Diễn đàn giao lưu, đối thoại có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh - Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An và đại diện trên 100 doanh nghiệp, doanh nhân là hội viên VCCI.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo VCCI - Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh - Quảng Bình cho biết: Diễn đàn là không gian để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan chức năng tỉnh nhằm gắn kết, đồng hành phát triển.

Ông Bùi Xuân Sinh - Giám đốc VCCI Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình khai mạc Diễn đàn kết nối đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân và Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Các đại biểu tham gia buổi đối thoại cũng được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và thu ngân sách địa bàn 9 tháng đầu năm.

Theo đó, thu ngân sách tỉnh đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Đáng chú ý trong tổng số nguồn thu của ngân sách, có 75% đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đại diện Phòng Quản lý dữ liệu rủi ro, Thuế tỉnh Nghệ An giới thiệu một số văn bản, chính sách thuế mới để các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Diễn đàn, đại diện Phòng Quản lý dữ liệu rủi ro, Thuế tỉnh Nghệ An giới thiệu các văn bản về thuế mới từ khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh được biết.

Cụ thể, từ 01/7 đến nay đã có 100 văn bản pháp luật mới liên quan đến chính sách thuế, trong đó nổi bật là phát hành Hoá đơn điện tử, các chi phí đầu vào được khấu trừ thuế, thực hiện Đề án xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ tháng 1/2026.

Cán bộ ngành Thuế cũng thông tin, Chính phủ đã ban hành quy định về miễn, giảm thuế đối với hoạt động sản xuất xanh, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, xuất khẩu chứng chỉ các bon… Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tham khảo và vận dụng cho phù hợp.

Đại diện 1 doanh nghiệp tư nhân kiến nghị vướng mắc về tình huống doanh nghiệp kinh doanh vận tải do đặc thù hoạt động chậm phát hành hoá đơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Diễn đàn, đại diện một số doanh nghiệp và doanh nhân cũng trao đổi, kiến nghị với ngành thuế Nghệ An sớm ban hành Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; sớm sửa đổi Nghị định số 181/2025/NĐ-CP chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng để tháo gỡ vướng mắc liên quan khấu trừ các chi phí đầu vào đối với doanh nghiệp, nhà thầu thi công; chính sách hoàn, giảm thuế trong trường hợp doanh nghiệp được chính sách ưu đãi, hỗ trợ xuất khẩu hoặc đầu tư cho các hạng mục cộng đồng.

Đại diện một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dược liệu kiến nghị gỡ vướng liên quan đến khấu trừ mặt hàng nguyên liệu đầu vào khi tính thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngành thuế xem xét giảm mức phạt đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh kinh doanh vận tải, đấu thầu xây lắp hoặc xuất khẩu hàng hóa… chậm phát hành hóa đơn.

Ông Mai Đình Tú - Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An trả lời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, ông Mai Đình Tú - Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An lần lượt giải đáp các vấn đề cụ thể liên quan đến thẩm quyền xử lý của ngành. Một số vấn đề lớn liên quan đến quy định của Chính phủ và Quốc hội, ngành xin được tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ./.