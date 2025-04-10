Kinh tế Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An gửi Thư chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025), Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bằng Thắng gửi Thư chúc mừng đến đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà.

Trong thư, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bằng Thắng gửi đến Quý doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thuế tỉnh Nghệ An xin trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng đó.

Thư chúc mừng Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam của Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, Trưởng thuế Nghệ An nhấn mạnh: Trong hơn 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn, chưa kịp khắc phục cơn bão trước, lại phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão sau, "bão chồng bão" đã làm cho mọi hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế ở vùng thiên tai vô cùng khó khăn. Nhất là cơn bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.