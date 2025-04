Pháp luật Đòi tiền không được, đánh bạn gái gây thương tích Lê Vại và bạn gái đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn nên Vại yêu cầu bạn gái trả lại số tiền mà anh ta vay giúp trước đó. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Vại dùng đá ném vào nhà bạn gái rồi dùng dùi tre, dùi gỗ đánh vào người nạn nhân gây thương tích.

Chiều ngày 11/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vại.

Trước đó, Lê Vại và một phụ nữ (xin giấu tên, trú tại phường Thuận An) có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình quen biết, Vại có đứng ra vay giúp cho nạn nhân số tiền 18 triệu đồng.

Tối 20/11/2024, Lê Vại và nạn nhân đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn và Vại yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền mà Vại vay giúp trước đó nên cả hai có lời qua tiếng lại. Vại dùng đá ném vào nhà nạn nhân, dùng dùi tre và dùi gỗ đánh vào người nạn nhân gây thương tích. Qua giám định thương tích xác định tổn thương cơ thể của nạn nhân là 15%.