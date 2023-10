Đội tuyển nữ Việt Nam bổ sung lực lượng, sẵn sàng tái đấu Nhật Bản; Thua đau Arsenal, Man City mất ngôi đầu bảng

(Baonghean.vn) - Sau quá trình thương thảo giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, hai bên đi đến thống nhất để Hồ Văn Cường đến với nhà đương kim vô địch V.League 2023, đổi lại Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ nhận về một ngoại binh chất lượng từ Công an Hà Nội.