Thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan; ‘Messi’ Nhật Bản được hét giá không tưởng Đó là chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan; Câu lạc bộ Tottenham đang nỗ lực mang về "Messi" Nhật Bản dù số tiền phải chi ra là không hề rẻ. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Đó là chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19/8, tại trận tranh hạng ba Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Chiều 18/8, tại Hải Phòng, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, trước khi chạm trán đội tuyển nữ Thái Lan.

Chia sẻ trước buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết:

“Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba. Trước buổi tập tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận đấu ngày mai. Hy vọng các cầu thủ sẽ mang hết sức ra thi đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến chiến thắng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9”.

U21 Việt Nam về nước, chưa rõ án phạt của Đặng Thị Hồng

Chiều 18/8, Đặng Thị Hồng cùng các thành viên U21 Việt Nam về tới Hà Nội, khép lại hành trình tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025.

Chiều 18/8, Đặng Thị Hồng cùng các thành viên U21 Việt Nam về tới Hà Nội.

Chuyến bay chở U21 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 15h30. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sau khi nhập cảnh, xuất hiện tại sảnh sân bay lúc 16h30.

Vấn đề được dư luận quan tâm nhất sau khi U21 Việt Nam về nước là án phạt của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) liên quan tới một VĐV của đội, được cho là chủ công Đặng Thị Hồng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Trí Trường, hiện tại VFV chưa nhận được thông báo của FIVB, trong khi các thành viên Ban huấn luyện U21 Việt Nam cũng không rõ lý do dẫn đến án phạt nặng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới.

"Messi" Nhật Bản được hét giá không tưởng

Câu lạc bộ Tottenham đang nỗ lực mang về "Messi" Nhật Bản dù số tiền phải chi ra là không hề rẻ.

Theo Fichajes, tiền vệ Take Kubo của Real Sociedad là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Tottenham. Ngôi sao Nhật Bản gây ấn tượng mạnh tại La Liga và đang được khá nhiều đội bóng châu Âu quan tâm.

Tiền vệ Take Kubo - cầu thủ có biệt danh “Messi Nhật Bản”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank, Tottenham muốn tăng cường chiều sâu hàng công ở mùa giải mới và họ nhắm tới cầu thủ có biệt danh “Messi Nhật Bản”.

Tuy nhiên, Sociedad chưa có ý định để Kubo ra đi khi đặt ra mức giá không dưới 70 triệu euro cho tuyển thủ người Nhật Bản. Dù vậy, Tottenham vẫn sẵn lòng đáp ứng mức phí chuyển nhượng này để sớm có được ngôi sao người Nhật Bản trong những ngày tới.

HAGL thua đậm nhất vòng 1 V-League: Bầu Đức còn gì để kiêu hãnh

HAGL nhà bầu Đức nhận thất bại đậm nhất vòng 1 LPBank V-League 2025/26, với tỷ số 0-3, dù được chơi trên sân nhà Pleiku, dự báo lại có thêm một chiến dịch chật vật.

HAGL (áo cam) nhận thất bại đậm nhất vòng 1 V-League.

Mùa trước, HAGL dù ở đoạn cuối không tránh khỏi phải đua trụ hạng, nhưng những vòng đầu tiên lại chơi vô cùng thăng hoa khi còn những trụ cột như Châu Ngọc Quang, Minh Vương, Dụng Quang Nho hay Bảo Toàn, Lý Đức…

Chính vì thế, thất bại nặng nề trên sân nhà khiến nhiều người phải thốt lên “giá như” còn bộ khung nói trên có lẽ HAGL khó mà thua đối thủ vốn không nhỉnh hơn về năng lực như B.TPHCM.

Khi không còn đủ nguồn lực, tiếng nói để giữ quân, giờ người hâm mộ phố Núi có lẽ phải chấp nhận hiện thực phũ phàng: Mùa giải 2025/26, HAGL sẽ một lần nữa tham dự cuộc chạy trốn khỏi 2 tấm vé xuống hạng.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/8: Ngoại hạng Anh khép lại vòng đầu

Kết quả bóng đá hôm nay, 19/8 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với trận đấu cuối cùng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Màn so tài giữa Leeds và Everton.

Được chơi trên sân nhà, Leeds là đội triển khai lối chơi chủ động hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Everton.

Tuy nhiên, lối chơi kỷ luật của Everton gây ra rất nhiều khó khăn cho Leeds trong việc tiếp cận khung thành. Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống để bóng chạm tay của Tarkowski trong vòng cấm.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh đã thổi phạt đền dành cho Leeds. Trên chấm 11 mét, Lukas Nmecha không mắc sai lầm khi thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp Leed giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.