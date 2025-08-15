Thể thao HLV Mai Đức Chung: 'ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình trước Australia' Trước trận bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để hướng tới chiến thắng trước Australia.

Trưa 15/8, buổi họp báo trước trận bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 đã diễn ra. Tại đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ về công tác chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam trước cuộc chạm trán với tuyển nữ Australia trên sân Lạch Tray lúc 20h ngày 16/8.

Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho trận đấu. Hai đội có sức mạnh đồng đều. Australia rất trẻ và chuẩn bị tốt cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi mong rằng sẽ thi đấu thật tốt cho trận đấu tới đây. Hy vọng người hâm mộ sẽ tới sân ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đội trưởng Huỳnh Như tham dự buổi họp báo trước trận bán kết. Ảnh: Hải Hoàng

“Với chúng tôi đây là may mắn vì được thi đấu trên sân nhà. Được mọi người ủng hộ đó là niềm tin của đội tuyển chúng tôi thi đấu mỗi trận được đá trên đất nước của mình", huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh lợi thế sân nhà.

So với Australia, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và tiếp tục thi đấu trên mặt sân Lạch Tray quen thuộc. Từ vòng bán kết, công nghệ VAR cũng được áp dụng. Đây cũng là một lợi thế với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi có nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã quen với công nghệ nghệ này.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình. Ảnh: Hải Hoàng

​​"Rõ ràng là đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và đội bạn cũng phải mất công di chuyển từ Việt Trì (Phú Thọ) sang Hải Phòng. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế khi đội tuyển Australia gồm các cầu thủ còn rất trẻ và khỏe, bắt nhịp rất nhanh với giải đấu năm nay".

Cuối cùng Mai Đức Chung thể hiện quyết tâm: “Ngày mai với lợi thế hơn 1 ngày nghỉ, chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Phấn đấu trận nào cũng như trận nào, quyết tâm cao dù gặp đối thủ nào chăng nữa. Thi đấu hết sức mình''.

Đội trưởng Huỳnh Như. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng trong buổi họp báo, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi từng chơi tại Thống Nhất 2014 hoặc SEA Games ở Quảng Ninh, đó là động lực để ĐT nữ Việt Nam phấn đấu, hy vọng ở trận đấu sắp tới khán giả sẽ đến đông hơn nữa, đem tới bầu không khí tuyệt vời hơn”.

“Bán kết rồi nên tinh thần rất thoải mái và tự tin, trên khán đài có các cổ động viên thân thuộc, đó là nguồn động lực lớn. Còn về vấn đề ghi bàn hay không, tôi cũng sẽ nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam", Huỳnh Như khẳng định./.