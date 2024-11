Thể thao Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA; CLB Quảng Nam bất ngờ tố nhiều trọng tài lên VFF Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA; Salah tới Saudi Arabia, Liverpool chiêu mộ sao Man United?; CLB Quảng Nam bất ngờ tố nhiều trọng tài lên VFF... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam có sự thăng tiến bất ngờ trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), qua đó có thêm lợi thế trước thềm Vòng loại Asian Cup 2027.

Loạt trận thi đấu quốc tế khuôn khổ FIFA Days tháng 11/2024 đã khép lại với nhiều kết quả hấp dẫn của các đội tuyển trên toàn thế giới. Bất ngờ nhất phải kể đến thắng lợi ấn tượng 2-0 của Indonesia trước đối thủ mạnh Saudi Arabia ở bảng C Vòng loại 3 World Cup 2026. Đánh bại đội bóng xếp trên mình nhiều bậc ở Bảng xếp hạng thế giới, đại diện Đông Nam Á được FIFA cộng số điểm lớn và có bước thăng tiến mạnh mẽ.

Đội tuyển Việt Nam chắc suất trong nhóm hạt giống 1 Vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: AFF

Với riêng Đội tuyển Việt Nam, "Những chiến binh Sao Vàng" không thi đấu quốc tế ở dịp FIFA Days lần này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn bất ngờ nhận tin vui trên bảng xếp hạng FIFA.

Trước đó, sau lượt trận ngày 15/11, Đội tuyển Việt Nam được tăng 1 bậc lên vị trí thứ 118 thế giới. Đến lượt trận ngày 20/11, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội tiếp tục thăng tiến thêm 1 bậc lên hạng 117 thế giới.

Điều này có được nhờ việc các đội tuyển có thứ hạng xung quanh Đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt và bị FIFA trừ điểm, gián tiếp đưa Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Có thể kể đến Đội tuyển Guinea-Bissau hay Zimbabwe lần lượt bị trừ 14.61 điểm và 11.43 điểm do liên tục để thua ở Vòng loại Cúp Châu Phi (CAN 2025), qua đó cùng tụt 4 bậc trên Bảng xếp hạng thế giới. Hay Đội tuyển Azerbaijan bị trừ 3.10 điểm do nhất bại ở UEFA Nations League.

Được biết, FIFA sẽ công bố bản cập nhật chính thức của bảng xếp hạng thế giới vào ngày 28/11 tới. Điều này sẽ giúp "Những chiến binh Sao Vàng" chắc suất trong nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm Vòng loại Asian Cup 2027.

Salah tới Saudi Arabia, Liverpool chiêu mộ sao Man United?

Jurgen Klopp từng có ý định chiêu mộ Antony thay thế cho Mohamed Salah trước khi thuyết phục được tiền đạo người Ai Cập ở lại Anfield vào năm 2022. Antony sau đó chuyển tới Man United với giá 82 triệu Bảng.

Chỉ tính riêng mùa giải này, tiền đạo người Ai Cập đã ghi 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trong 17 trận đấu cho Liverpool.

Dẫu vậy, Mohamed Salah sẽ hết hợp đồng với Liverpool vào cuối mùa giải này và được đồn đoán sẽ gia nhập giải Saudi Arabia để dưỡng già với mức lương hậu hĩnh. Điều này khiến Liverpool phải đối mặt với bài toán khó trong việc tìm người thay thế chân sút người Ai Cập.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Jurgen Klopp rất thích cầu cầu thủ chạy cánh người Brazil Antony và cân nhắc chiêu mộ ngôi sao này thay thế Mohamed Salah.

Mohamed Salah được đồn đoán sắp tới châu Á chơi bóng.

Ngoài ra, Liverpool cũng đang nhắm tới Omar Marmoush của Eintracht Frankfurt. Đồng hương của Salah đang sở hữu 14 bàn thắng và có 10 pha kiến ​​tạo cho đội bóng Đức cho đến thời điểm này của mùa giải.

Lúc này, Liverpool đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trên tất cả các đấu trường, họ đang dẫn đầu Premier League với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Man City. Ở Champions League, Liverpool cũng nắm ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu.

CLB Quảng Nam bất ngờ tố nhiều trọng tài lên VFF

Chịu rất nhiều các quyết định được cho là mắc sai lầm từ trọng tài, CLB Quảng Nam gửi công văn "cầu cứu" tới VFF, VPF.

Trong công văn gửi VFF, Ban Trọng tài VFF và VPF, CLB Quảng Nam nêu ra một loạt những sai lầm của trọng tài trong các trận đấu của đội bóng này tại LPBank V-League.

Cụ thể, ở vòng 4 trong trận gặp Hà Tĩnh, Vũ Tiến Long của CLB Quảng Nam bị Noel Mbo đánh nguội đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.

CLB Quảng Nam chịu nhiều bất lợi từ các quyết định của trọng tài.

Tại vòng 7, trong trận làm khách trên sân Quy Nhơn của Bình Định, phút 77, Văn Trạng bị Dương Văn Khoa (Bình Định) xoạc bóng thô bạo khiến cầu thủ này bị gãy 1/3 dưới xương mác chân phải, phải bó bột và điều trị trên 3 tháng. Tình huống này trọng tài chỉ cắt còi mà không có thẻ phạt đối với cầu thủ của Bình Định.

Vòng 8, phút 40, Ngân Văn Đại bị thủ môn Sông Lam Nghệ An cản ngã trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thổi phạt đền khi Hoàng Vũ Samson đang có bóng cách khung thành chỉ khoảng 5 mét và có khả năng dứt điểm thành bàn.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, ông Hải hủy phạt đền, cho Sông Lam Nghệ An được quyền phát bóng lên, khiến Quảng Nam mất cơ hội ghi bàn. Theo luật, trong tình huống này trọng tài chính phải để hết tình huống mới cắt còi và kiểm tra VAR. CLB Quảng Nam cho rằng, tổ trọng tài đưa ra quyết định sai lầm, gây bất lợi cho đội bóng này, lặp lại có tính hệ thống.

"Dư luận bức xúc đặt câu hỏi có hay không các ẩn khuất đằng sau những quyết định nêu trên của trọng tài khiến cho CLB Quảng Nam liên tục bị tước đi những nỗ lực chắc chắn đem lại điểm số trong quá trình thi đấu của mùa giải này”, lãnh đạo CLB Quảng Nam nhấn mạnh.

Sao Hoàng Anh Gia Lai chấn thương trước ngày lên tuyển Việt Nam

Vòng 9 V-League 2024/2025, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách tới sân Lạch Tray của đội bóng đang lâm vào khủng hoảng Hải Phòng. Tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng đất Cảng đã thi đấu ép sân đối thủ và có được chiến thắng với tỷ số 2-0.

Không chỉ thất bại toàn diện ở vòng 9, Hoàng Anh Gia Lai còn nhận tin dữ về Trần Bảo Toàn. Tiền vệ vừa được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam đã dính chấn thương ở phút thứ 34 và phải rời sân trong đau đớn trong sự lo lắng của các thành viên Ban Huấn luyện đội bóng phố Núi.

Trần Bảo Toàn chấn thương trước ngày lên tuyển Việt Nam.

Hiện tại chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương của Trần Bảo Toàn, nhưng không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc gọi người thay thế nếu cầu thủ này gặp chấn thương nặng bởi chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đã cận kề.

Dự kiến, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 21/11 tại Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 23/11 đến 3/12.

Trước trận ra quân trên sân khách gặp đội tuyển Lào vào ngày 9/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ./.