Pháp luật

Đồn Biên phòng Tri Lễ bắt 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma tuý trong một đêm

Đêm 2/9, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ Quốc khánh, Đồn Biên phòng Tri Lễ (chủ trì), phối hợp Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong bắt 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma tuý.