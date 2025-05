Đòn chí mạng từ Tổng thống Trump: Harvard mất quyền tuyển sinh viên quốc tế

Nhóm PV - 24/05/2025 09:00

Lý do được Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa ra là Harvard đã tạo ra môi trường "không an toàn", dung dưỡng "những kẻ kích động chống Mỹ, ủng hộ khủng bố"... Quyết định này đẩy gần 6.800 sinh viên quốc tế hiện tại của trường vào tình thế buộc phải chuyển trường hoặc rời khỏi Mỹ, đồng thời cấm Harvard tiếp nhận sinh viên mới cho năm học 2025-2026.