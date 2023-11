Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An: Những đôi chân không biết sợ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau trận derby Nghệ Tĩnh, Sông Lam Nghệ An tiếp tục phải làm khách trong trận derby Thanh Nghệ. Tuy vậy, với những gì mà đoàn quân Phan Như Thuật đang thể hiện thì người hâm mộ xứ Nghệ vẫn tin tưởng vào một kết quả tốt cho đội bóng quê nhà.

Sức trẻ chính là nội lực đang chảy trong người các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và với sức trẻ đó, đội bóng xứ Nghệ không hề e dè bất cứ đối thủ nào. Kể cả khi đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải làm khách trên sân vận động Thanh Hóa.

Trong chuyến hành quân này, Sông Lam Nghệ An sẽ thiếu vắng trung vệ Hồ Khắc Lương do dính chấn thương ở trận đấu vừa qua. Đây là một điều đáng tiếc khi trung vệ trẻ sinh năm 2001 đã thi đấu khá tốt trong khoảng thời gian góp mặt trên sân.

Đội trưởng Trần Đình Hoàng đang là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn sẽ có những phương án thay thế trong sơ đồ 5 hậu vệ của mình. Hai bên cánh vẫn sẽ là Vương Văn Huy và Mai Sỹ Hoàng. Đây là bộ đôi đã thi đấu khá tốt ở trận đấu vừa qua. Đặc biệt là hậu vệ trẻ Vương Văn Huy, người đã giúp người hâm mộ xứ Nghệ quên đi sự ra đi của Hồ Văn Cường.

Trong khi đó, Mario Zebic và Đội trưởng Trần Đình Hoàng sẽ là những quân bài quan trọng ở vị trí trung vệ. Người còn lại ở vị trí này rất có thể là trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng sau những gì đã thể hiện ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Để đảm bảo thêm phần chắc chắn, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi với đội hình 4 tiền vệ. Trong đó, Phan Bá Quyền và Trần Nam Hải sẽ là những tiền vệ đánh chặn của đội bóng xứ Nghệ. Khả năng tranh chấp của Phan Bá Quyền kết hợp với lối chơi bóng thông minh của Trần Nam Hải sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật không bị thất thế. Nhất là khi bên phía đội chủ nhà có những tiền vệ thi đấu rất hay như Nguyễn Thái Sơn và tân binh Luiz Antonio.

Trần Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục là sự lựa chọn của huấn luyện viên Phan Như Thuật ở hành lang cánh. Ảnh: Xuân Thủy

Hai tiền vệ cánh của Sông Lam Nghệ An sẽ là Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Văn Bách. Vai trò của bộ đôi này cực kỳ quan trọng. Họ không những phải thường xuyên lùi về để hỗ trợ cho những hậu vệ biên mà còn là nhân tố chính trong các đường phản công nhanh của đội bóng xứ Nghệ.

Tân binh Raphael Success sẽ là của để dành của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Với việc mới chỉ cập bến Sông Lam Nghệ An thì cầu thủ 25 tuổi này cần có thời gian để thích nghi với lối chơi của đội bóng. Mặc dù vậy, chắc chắn cầu thủ người Nigeria sẽ hòa nhập rất nhanh, bởi lẽ anh đã có người đồng hương Micheal Olaha hỗ trợ. Và khi đó, Olaha không còn phải đơn độc trên hàng công trong cuộc so tài với trung vệ Gustavo Sant'Ana Santos bên phía Đông Á Thanh Hóa.

Bên phía đội chủ nhà, ngoài Gustavo Sant'Ana Santos và Luiz Antonio thì họ còn sở hữu tiền đạo chất lượng Rimario Gordon. Trong lần tái hợp này, tiền đạo người Jamaica đã ghi được 3 bàn sau 3 trận đấu, góp công lớn vào chức vô địch siêu cúp Quốc gia vừa qua của đội bóng xứ Thanh. Do đó, để vô hiệu hóa được mũi nhọn nguy hiểm này thì các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An không những phải thi đấu tập trung trong suốt 90 phút mà còn phải hỗ trợ bọc lót tốt cho nhau.

Tiền đạo Rimario Gordon là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của Đông Á Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy vậy, trong những năm gần đây tiền đạo Rimario đang tỏ ra vô duyên với mành lưới đội bóng xứ Nghệ. Vì vậy, nếu thi đấu tốt như 2 trận đấu mở màn, thì hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể khiến cho chân sút người Nigeria phải tịt ngòi ở trận đấu này.

Điểm đáng lo nhất của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong chuyến làm khách này chính là thành tích đối đầu trên sân Thanh Hóa. Trong 5 trận gần đây nhất hành quân đến xứ Thanh, Sông Lam Nghệ An đã để thua tới 3 trận và chỉ có 2 trận hòa. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đang có thành tích rất tốt. Họ đang có thành tích 5 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận. Do đó, đây chính là cơ sở để tin tưởng vào một kết quả tốt cho đội bóng xứ Nghệ ở trong trận đấu này.