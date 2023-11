Dấu ấn thủ môn Sông Lam Nghệ An trong danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2023

Thủ môn Văn Việt trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Từ thủ môn dự bị đến người gác đền số 1

Mùa giải 2023, chứng kiến bước vươn mình thần kỳ của thủ môn Văn Việt. Từ một thủ môn dự bị thứ 3 tại Sông Lam Nghệ An, anh đã nỗ lực tập luyện, không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ đồng đội để chờ đợi có ngày được bước ra sân chơi V.League. Sự nghiêm túc, cầu thị của thủ môn sinh năm 2002, đã dần chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện. Văn Việt được trao cơ hội bắt chính trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League 2023, nhưng tại trận đấu kế tiếp đó, khi Sông Lam Nghệ An chạm trán với chủ nhà Công an Hà Nội, Văn Việt mới thực sự khiến giới chuyên môn phải sững sờ về tài năng làm chủ khung thành của mình. Dù trong trận đấu với đội bóng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô, Sông Lam Nghệ An không có được kết quả như mong muốn, nhưng cá nhân Văn Việt đã để lại ấn tượng khá mạnh trong mắt khán giả. Thủ thành trẻ tuổi thi đấu đầy bản lĩnh, nhạy bén trong phán đoán tình huống, với những pha cứu thua xuất thần.



Thủ môn Văn Việt trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: FBNV

Màn trình diễn đó đưa Văn Việt “một bước lên mây” trở thành người gác đền số 1 tại Câu lạc bộ xứ Nghệ. Mùa giải 2023, cầu thủ người Tân Kỳ được thi đấu tổng cộng 810 phút với tỷ lệ giữ sạch lưới không quá cao, 11 bàn thua/9 trận. Tuy nhiên, các lần bị đối phương ghi bàn đều là những tình huống bất khả kháng. Vì vậy nếu nhìn tổng thể, Văn Việt được xem là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2023.

Thủ môn Văn Việt chia sẻ: “Tôi biết ơn vì đã luôn nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện, đồng nghiệp tại Sông Lam Nghệ An. Các thầy đã trao cho tôi cơ hội được thể hiện mình và tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, để đáp lại niềm tin từ các huấn luyện viên, sự kỳ vọng của người hâm mộ đội nhà”.

Toả sáng ở các cấp độ đội tuyển Quốc gia

Với phong độ chói sáng tại cấp câu lạc bộ, Văn Việt nhanh chóng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Troussier. Tại kỳ FIFA Days tháng 6, anh được vị chiến lược gia người Pháp điền vào danh sách của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Việt chỉ được khán giả Việt Nam biết đến và ghi nhận tài năng khi tham gia cùng U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Tại giải đấu này, Văn Việt chính là thủ thành số 1 của đội bóng sao Vàng. Trong trận đấu đầu tiên U23 Việt Nam có cuộc đọ sức với U23 Guam trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Ở cuộc đọ sức này, các học trò của huấn luyện viên Philippe Troussier tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0 trước đội khách U23 Guam. Với một đối thủ có trình độ không cao, thủ môn Văn Việt đã không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng làm chủ khung gỗ.

Tuy nhiên, đến trận đấu gặp U23 Yemen, Văn Việt có dịp để khẳng định được tài năng. Tại lượt trận thứ 2 này, đối thủ đã thể hiện lối chơi đầy tốc độ, với khả năng tấn công biến hóa. Trong đó, ở phút 31, đối phương có cơ hội thoát xuống để đối mặt với Văn Việt. Số 21 của Yemen tung cú ra chân hiểm hóc, nhưng người gác đền này đã có pha phán đoán, phản xạ tốt để cứu cho U23 Việt Nam bàn thua trông thấy.

Chưa dừng lại ở đó, phút 46, Văn Việt tiếp tục sở hữu khả năng phản xạ “ánh sáng” để hóa giải thành công cú bắt vô lê đầy uy lực của chân sút U23 Yemen. Phải khẳng định rằng trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Yemen có sự góp công rất lớn của thủ môn thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An.

Thủ môn Văn Việt tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

Với tài năng và phong độ ổn định, Văn Việt tiếp tục được huấn luyện viên Troussier gọi tập trung vào đội tuyển Quốc gia để tham dự các trận đấu thuộc các kỳ FIFA Days tháng 9 vừa qua. Dẫu vậy với cái bóng khá lớn của Văn Lâm, Nguyên Mạnh, thủ môn sinh năm 2002 vẫn cần có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, chờ cơ hội được chính thức đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam.

Văn Việt chia sẻ: “Tôi là một thủ môn trẻ nên cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa từ các đàn anh. Chặng đường phía trước còn đầy gian nan, tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt mỗi khi có cơ hội ra sân. Bản thân cũng khá bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình có trong danh sách đề cử cho hạng mục cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục nuôi ước mơ trên con đường mình đã chọn”.