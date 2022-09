Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An: Đội khách có xóa được dớp?

(Baonghean.vn) - Cho đến thời điểm này, chất lượng giáo dục vùng cao so với các địa phương khác ở Nghệ An vẫn còn khá nhiều khoảng cách. Chính vì thế, việc nhiều giáo viên chuyển về xuôi càng khiến cho giáo dục các huyện miền núi khó khăn gặp khó khăn hơn. Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, nỗi lo về đội ngũ giáo viên lại càng hiện hữu và chưa có giải pháp để khắc phục.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề lên tới nửa tỷ đồng, bắt giữ nhóm đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch nhằm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn toàn tỉnh.