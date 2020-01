Đồng bộ giải pháp đảm bảo ATGT dịp Tết

Còn tại TP. Vinh, từ đầu tháng 12/2019, cùng với thông qua Kế hoạch chỉnh trang đô thị dịp Tết Nguyên đán, thành phố cũng ban hành Kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang an toàn vào dịp sát Tết Nguyên đán, trong đó có kế hoạch cụ thể cho từng tuyến đường hay bị lấn chiếm để bán hàng, hoa, cây cảnh như chợ Nghi Kim trên đường Nguyễn Trãi, chợ cửa Bắc trên đường Lê Lợi, Đại lộ Lê Nin – Xô viết Nghệ Tĩnh; đường Nguyễn Du thuộc phường Trung Đô… để giao cho Đội Quy tắc phường, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và Công an các phường, xã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị cho hay: Năm 2019, thành phố đã tiến hành kẻ, vẽ nhiều tuyến vỉa hè đề lực lượng chức năng giám sát và bà con chấp hành. Hiện nay, để phục vụ Tết Nguyên đán, thành phố cũng đồng ý một số khu vực đường hoa, chợ hoa, cây cảnh ở Đại lộ 3/2, đường Lê Nin và tuyến Quốc lộ 46 ở xã Nghi Ân để các hộ bày bán hoa và cây cảnh Tết; tổ chức để các hộ ký cam kết không gây cản trở giao thông và lực chức năng sẽ thường xuyên tuần tra nhắc nhở, xử lý.

Thi công ngăn đường ngang cắt đường sắt tại đoạn qua Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh lịch ra quân của các địa phương, để đảm bảo an toàn giao thông và công trình trên các tuyến quốc lộ, Cục Quản lý đường bộ 2 cũng đang tổ chức đi kiểm tra các tuyến đã và vừa mới thi công khắc phục các hạng mục đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục, xử lý.

Đại diện Phòng An toàn giao thông, Cục Quản lý đường bộ 2 cho biết: Năm 2019, Cục thường xuyên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh điều tra khảo sát các điểm đen, điểm có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông cũng như vị trí các giải phân cách và hộ lan trên tuyến Quốc lộ 1A chưa hợp lý theo kiến nghị của các địa phương để xem xét mở lại cho người dân đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn lưu thông.