Thời sự Đồng chí Hoàng Thanh Linh và Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Lễ công bố các quyết định được tổ chức chiều 17/6.

Các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An chúc mừng các đồng chí: Hoàng Thanh Linh và Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Hoàng Thanh Linh - Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thanh Linh, sinh ngày 25/11/1973. Quê quán: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học (ngành Luật học); Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch Thanh tra viên chính.

Từ tháng 11/1992 đến 7/1997, đồng chí là cán bộ Cục Thuế Nghệ An, công tác tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò. Từ tháng 8/1997 đến tháng 4/1999, đồng chí là công chức, Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 5/1999 đến 9/2006, đồng chí là thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Nghệ An; từ tháng 10/2007 đến 3/2016 lần lượt giữ các vị trí Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng tại Thanh tra tỉnh Nghệ An. Từ tháng 4/2016, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Thanh Chương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 2/10/1980. Quê quán: Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật; Thạc sĩ Ngữ văn, Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính;

Từ tháng 5/2005 - 3/2006, đồng chí là cán bộ (tập sự) tại Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Vinh. Sau đó, từ tháng 4/2006 - 12/2009 là chuyên viên tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vinh.

Từ tháng 12/2009 đến 10/2015, đồng chí là Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An. Từ tháng 10/2015 đến 9/2018 là Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An.

Từ tháng 9/2018, đồng chí được luân chuyển về Thanh Chương và giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương.