Đồng chí Lê Đình Vỹ, tấm gương cộng sản kiên trung của quê hương Nghi Lộc

Cuối năm 1936, đồng chí Lê Đình Vỹ thoát ly quê hương hoạt động cách mạng. Ngày 14/4/1938, Đảng bộ Nghệ An mở Đại hội lần thứ hai tại làng Đông Chử (nay là xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Dương Bí thư. Đồng chí Lê Đình Vỹ vinh dự là 1 trong 7 đồng chí Ủy viên Tỉnh ủy lúc bấy giờ. Tiếp đó, đồng chí Lê Đình Vỹ được Đại hội bầu là 1 trong 3 đại biểu đi dự Đại hội thành lập Liên Tỉnh ủy Thanh – Nghệ - Tĩnh vào cuối tháng 5/1938.