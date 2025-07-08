Thời sự Đồng chí Lê Văn Giáp giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 4026-QĐ/TU, ngày 21/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định số 2260-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định số 2260-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng đồng chí Lê Văn Giáp nhận nhiệm vụ mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đồng chí Lê Văn Giáp được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao, trải qua nhiều vị trí công tác, trên nhiều cương vị ở địa phương và tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí có bề dày kinh nghiệm, nhất là đã có quá trình công tác thực tiễn tại cơ sở, có khả năng tổng hợp, nắm bắt tình hình, xử lý những công việc phức tạp, nổi cộm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Giáp đã có thời gian công tác 20 năm ở Thanh tra tỉnh, được điều động làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trong hơn 6 năm và sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gần 5 năm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đối với đồng chí Lê Văn Giáp đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, dù mới nhận nhiệm vụ nhưng Thường trực Tỉnh ủy cũng cảm nhận được sự chuyển biến rất tích cực của Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đồng chí Lê Văn Giáp nhận nhiệm vụ mới trong điều kiện rất đặc biệt. Khi hệ thống chính trị mới bước vào những ngày đầu thực hiện theo chính quyền địa phương 2 cấp; đúng thời điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đang diễn ra hết sức khẩn trương và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thì đang cận kề.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, gây thiệt hại lớn đối với đồng bào miền Tây.

Đồng chí Lê Văn Giáp được điều động, bổ nhiệm hôm nay chính là sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với năng lực, phẩm chất, những đóng góp trong quá trình công tác; đồng thời, cũng là kỳ vọng ở các đồng chí với năng lực, kinh nghiệm công tác sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giai đoạn mọi công việc đều phải nhanh về thời gian, yêu cầu cao, chặt chẽ về chất lượng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí phải nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc mới.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và lãnh đạo HĐND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phải chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải rõ việc, rõ người làm, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và đúng kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc của Đảng, cao hơn nữa là truyền cảm hứng cho cấp dưới làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn và đề nghị đồng chí được bổ nhiệm lần này cần xác định rõ đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kiến thức đã tích lũy được, phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới vì lợi ích chung”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chung sức, đồng lòng, vượt lên khó khăn, hoàn thành cấp trên giao phó. Ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng phải xây dựng được môi trường đoàn kết, thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động đơn vị và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương phải hết sức quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân đồng chí Lê Văn Giáp được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy bày tỏ vinh dự và xác định trách nhiệm của bản thân để đáp ứng được sự kỳ vọng, mong muốn của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Giáp xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục nỗ lực, đoàn kết trong cơ quan để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.