Đồng chí Lê Văn Lương tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII với 100% phiếu bầu.

Các đồng chí: Thái Minh Sỹ, Trần Linh, Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Lê Văn Lương, sinh năm 1984, quê quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân hành chính học. Lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An từ năm 2008 và trải qua nhiều vị trí công tác trước khi giữ chức Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2016.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2017, đồng chí trở lại công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 10/2017, đồng chí đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 12/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có quyết định công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với đồng chí Lê Văn Lương. Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đã bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII đối với đồng chí Lê Văn Lương.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất chiều nay, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII đã bầu 9 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Minh Sỹ được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.