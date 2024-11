Đồng chí Nguyễn Tư Vạn với những đóng góp hào hùng cho phong trào Xô viết ở Thanh Chương

“

Theo hồ sơ do Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh - Bộ Công an, trong quá trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Tư Vạn đã tham gia ám sát 9 kẻ địch nguy hiểm. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần dệt nên một Xô viết Thanh Chương hào hùng, đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc, của quê hương như một bản tráng ca bất hủ. Đồng chí hy sinh nhưng tên tuổi và hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân luôn được các thế hệ đời đời ghi nhớ.