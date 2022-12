Đồng chí Thái Thanh Quý dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho phép tổ chức một số chuyến bay charter đến Cảng hàng không quốc tế Vinh; Thưởng Tết ở Nghệ An cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng… là những thông tin nổi bật ngày 21/12.

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, dù được thi đấu trên sân nhà, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn thất thủ trước U21 Hoàng Anh Gia Lai và đứng thứ 3 tại bảng A. Tuy nhiên, do ở bảng B cả Nutifood và Khánh Hòa đều chưa có điểm, nên U21 xứ Nghệ vẫn lọt qua khe cửa hẹp, để vào vòng tứ kết Giải U21 Quốc gia 2022.

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục, các chủng sinh và bà con giáo dân mùa Giáng sinh ấm áp, an lành. Đồng thời, mong muốn các vị linh mục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

(Baonghean.vn) - Năm 2022 gặp nhiều thách thức, nhưng với nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoạt động xuất khẩu vẫn ghi nhận đà tăng trưởng so với năm 2021.

(Baonghean.vn) - Ngày 21/12/2022, Công an Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ 21 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đây là đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, hoạt động chủ yếu trong đợt World Cup 2022 với quy mô lớn. Bước đầu chứng minh được số tiền giao dịch là hơn 50 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an.