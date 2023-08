Đồng chí Võ Thị Minh Sinh dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1953 – 2023). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Năm 1953, thực hiện chủ trương chia các xã lớn thành xã nhỏ theo khu vực địa lý, xã Minh An, huyện Nghĩa Đàn được chia thành 2 xã: Nghĩa An và Nghĩa Khánh. Đây cũng là mốc đánh dấu sự ra đời của xã Nghĩa An ngày nay.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, xã Nghĩa An đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2020, xã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì 14 – 15%/năm, tỷ lệ thương mại – dịch vụ chiếm 35%.

Xã đã thành lập HTX Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Nguyên với diện tích nhà lưới trên 20.000 m2. Sản phẩm chủ lực của HTX là dưa lưới chất lượng cao; Tại 2 xóm Đồng Tâm A và Đồng Tâm B duy trì mô hình chăn nuôi đàn bò sữa với quy mô hơn 340 con. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 3/3 trường học được công nhận chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 5,79%; Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng Đảng bộ, chính quyền xã Nghĩa An bức ảnh Bác Hồ. Ảnh: Đức Anh

Cấp uỷ xã cũng thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nắm bắt tư tưởng nhân dân, dự luận xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị không ngừng được củng cố, phát huy.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Thời gian tới, Nghĩa An phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và là trung tâm phát triển về thương mại, dịch vụ của vùng Tây Nam huyện Nghĩa Đàn./.