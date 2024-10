Đồng hành, sát cánh, khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân

Nghệ An cuối tuần

Bằng những việc làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nghệ An đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2024), Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Thanh Lê (Thực hiện) • 14/10/2024

P.V: Thưa đồng chí! Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" (Nghị quyết số 46-NQ/TW) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Hội Nông dân tỉnh Nghệ An có hơn 500.000 hội viên, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Hội Nông dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tế ở cơ sở và nguyện vọng của hội viên.

Rõ nét nhất là Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 257-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cấp Hội và tình hình thực tế của địa phương, hướng đến tạo sự chuyển biến thực chất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các chương trình, đề án thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh.



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khảo sát địa điểm xây dựng mô hình chăn nuôi ở huyện Thanh Chương; Tập huấn cho nông dân Đô Lương nuôi sâu can xi; Mô hình nuôi vịt công nghệ cao ở xã Thanh Lâm; Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn cho nông dân vay phát triển kinh tế. Ảnh: T.L

Việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội được triển khai kịp thời, chất lượng tốt hơn thông qua các đợt sinh hoạt cao điểm, sinh hoạt chuyên đề các phong trào thi đua, các hội thi, cuộc thi, hội thảo, hoạt động tham quan học tập mô hình, gặp mặt mô hình điển hình tiên tiến được phát động đến tận các cấp Hội, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp, cổ vũ phong trào thi đua làm giàu, giảm nghèo bền vững trong hội viên, nông dân.

Sự phối hợp giữa các cấp hội với cơ quan truyền thông được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả thiết thực; hoạt động tuyên truyền trên nền tảng số và mạng xã hội tiếp tục được chú trọng, mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền năm 2024. Ảnh: PV

Công tác tổ chức Hội, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được tiến hành khá đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên được tăng cường. Việc xây dựng, phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, kết nạp hội viên tiếp tục được đẩy mạnh; nề nếp sinh hoạt chi hội tốt hơn; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ. Hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục được mở rộng, hoạt động hỗ trợ vốn, kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân được tăng cường.

Các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực. Vai trò của tổ chức Hội trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển sâu rộng được khẳng định rõ nét hơn; xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế, xã hội hiệu quả.

Khai trương cửa hàng sản phẩm đặc trưng của nông dân, sản phẩm OCOP. Ảnh: TL

Vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”, Đề án “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”; phong trào sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp được triển khai hiệu quả, đạt kết quả cao (9 tháng đầu năm 2024, sản xuất được trên 40 nghìn tấn) nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Chất lượng, tính chủ động trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp của các cấp hội được nâng lên. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vườn chuẩn nông thôn mới ở xã Nghi Long (Nghi Lộc); Phong trào trồng tre, mét chống sạt lở của nông dân huyện Anh Sơn; Tập huấn sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Ảnh: TP - TL

P.V: Thưa đồng chí! cùng với đổi mới nâng cao hoạt động công tác Hội, một trong nhiệm vụ Hội Nông dân các cấp tập trung đó là nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Đúng vậy! Trong những ngày này, Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cán bộ hội, hội viên. Thông qua các hoạt động này giúp cho các cán bộ, hội viên hội nông dân gắn bó, đoàn kết để đưa phong trào hội ngày càng lớn mạnh.

Đặc biệt, nét mới của năm nay, thông qua việc tổ chức Ngày hội Nông dân các cán bộ, hội viên và nông dân có thêm sân chơi văn hóa, tinh thần sôi nổi, đoàn kết gắn bó trong phong trào. Qua đó để cán bộ, hội viên, nông dân thấy tự hào và tôn vinh nghề nông và phong trào nông dân.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ cán bộ chuyên trách Hội Nông dân. Ảnh: CSCC

Mới đây, giải bóng chuyền hơi nam, nữ cán bộ chuyên trách hội nông dân Nghệ An năm 2024 là một trong những hoạt động thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia thi đấu và cổ vũ. Mặc dù đây là năm đầu tiên Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhưng giải đấu này đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Ngoài ra, trong những ngày này, tại các huyện, thành, thị còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Tổ chức làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; trồng và chăm sóc “Hàng cây nông dân ơn Bác"…

Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc giai đoạn 2022-2024. Đợt này, có 60 chi hội trưởng nông dân xuất sắc được biểu dương. Đây đều là những tấm gương điển hình trong xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Hội Nông dân tỉnh biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc giai đoạn 2022 - 2024. Ảnh: TL.

P.V: Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội Nông dân, xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Phát huy truyền thống, chủ động và tích cực, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tập hợp, đoàn kết nông dân trong toàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mà trọng tâm là (Nghị quyết số 46-NQ/TW); Kế hoạch số 257-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.

Các cấp Hội Nông dân bám sát các chủ trương, định hướng, Nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện; tuyên truyền các chương trình Nghị quyết của Hội cần gắn với các nhiệm vụ chính trị địa phương với các hình thức phù hợp, hấp dẫn nông dân.

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều nông dân đổi mới tư duy, phát triển nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TL

Cùng đó, chăm lo củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội; nhiệm vụ then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có trình độ, năng lực, am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có kỹ năng nông vận, tâm huyết, trách nhiệm, trăn trở với công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là người đứng đầu; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn. Tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, nội dung hội nông dân tham gia các phong trào thi đua trong từng giai đoạn, đảm bảo rõ việc, thiết thực và hiệu quả. Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với hội nông dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi cán bộ Hội các cấp phải sâu sát cơ sở, nhiệt tình, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nông dân, phải thể hiện trách nhiệm của mình đối với nông dân, hiểu nông dân và vì nông dân, đồng hành, sát cánh cùng nông dân khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân.

Từ đó, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp nông dân Nghệ An trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; đưa công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!