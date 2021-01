Đồng hành xây dựng Báo Nghệ An giữ vững danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 8/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên năm 2021.

Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện một số ban, ngành, cơ quan báo chí cùng các cộng tác viên tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, cán bộ, nhân viên các phòng chuyên môn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chào mừng các đại biểu, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định vai trò quan trọng của các cộng tác viên trên những chặng đường phát triển của Báo Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Anh Năm 2020 có nhiều sự kiện đặc biệt, gây khó khăn cho toàn xã hội trong sự phát triển, tuy nhiên nhờ sự cộng tác tích cực, chất lượng của đội ngũ cộng tác viên đã góp phần giúp Báo Nghệ An phản ánh kịp thời, đầy đủ, xúc động các hoạt động của chính quyền, người dân Nghệ An trong năm qua.

Sau buổi trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam, thực hiện sáng tác nhanh, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho 3 cộng tác viên có các tác phẩm ảnh xuất sắc được sáng tác nhanh tại buổi thực tế.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh Cũng tại hội nghị, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã trao thưởng cho 5 tác giả có tác phẩm chất lượng trên các ấn phẩm Báo Nghệ An năm 2020; trao thưởng cho 15 cộng tác viên tiêu biểu năm 2020, thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao vai trò của đội ngũ cộng tác viên Báo Nghệ An.

Trong năm 2020, Báo Nghệ An xuất bản được 356 kỳ nhật báo; 52 kỳ báo cuối tuần. Trong đó, xuất bản 6 số báo đặc biệt. Lượng phát hành báo tương đối ổn định (tính đến thời điểm 30/11/2020 đạt 13.861 tờ/kỳ; báo cuối tuần đạt 13.454 tờ/kỳ). Báo Nghệ An điện tử không ngừng tăng lên, bình quân gần 200.000 lượt/ngày (tăng hơn cùng kỳ năm 2019 là 30.000 lượt/ngày), cá biệt có những ngày đạt hơn 1 triệu lượt truy cập. Trung bình mỗi ngày xuất bản: 35,21 tin, bài.

Báo Nghệ An trao thưởng các cộng tác viên tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Đức Anh Đây là một sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên và đặc biệt là sự đóng góp, hỗ trợ từ đội ngũ CTV của báo trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; các trang tin điện tử và mạng xã hội.

Vinh danh các cộng tác viên có tác phẩm chất lượng trên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, năm 2020 Báo Nghệ An thực hiện giảm số lượng tin, bài để tăng chất lượng và nhuận bút cho phóng viên, cộng tác viên. Và thực tế cho thấy càng ngày càng có nhiều bài viết, ảnh của các cộng tác viên chất lượng gửi đến và được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn trong năm 2021 Báo Nghệ An sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình, cùng nhau tư duy, cùng góp phần xây dựng tờ báo đảng của Nghệ An ngày càng chất lượng, khẳng định vị thế trong lòng bạn đọc, giữ vững danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Một số hình ảnh tại hội nghị: