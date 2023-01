Động lực, khát vọng vươn tới!

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của Nghệ An đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng 49,16% so với cùng kỳ năm 2021. Lần đầu tiên tỉnh lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD; Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước; Kết quả thi tốt nghiệp THPT tăng 14 bậc so với năm 2021; Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật là Lễ vinh danh và Kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; Hoạt động đối ngoại tiếp tục giành nhiều kết quả tốt đẹp; Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt… Và nhiều nữa những thành tựu, chỉ số có thể minh chứng cho khí thế vươn lên của Nghệ An quê hương Bác Hồ trong một năm qua.