Thị trường Đồng USD suy yếu, liệu có đẩy giá xuống đáy mới Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm trở lại về mức 99,27 theo ghi nhận lúc 11h15 (giờ Việt Nam)

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,23% đạt 1,1375, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,27% lên 1,3490, trong khi tỷ giá USD so với yên Nhật giảm 0,3% về 143,60.

Đồng USD đã giao dịch giằng co vào cuối tuần vừa rồi nhưng đã ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên so với đồng yên Nhật trong năm nay khi các nhà đầu tư cân nhắc về các khả năng của diễn biến thuế quan thương mại, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với tòa án về điều này.

Tuần qua, đồng USD đã suy yếu trước loạt bất ổn kinh tế Mỹ. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD hôm nay 2/6 hiện ở mức 24.970 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.772 - 26.168 đồng.

Các nhà phân tích từ Bank of America nhận định rằng sự suy yếu của USD cần những dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn nữa. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục ổn định, họ hy vọng các nhà đầu tư sẽ bỏ qua diễn biến chính sách và quay lại mua tài sản của Mỹ, hỗ trợ đồng USD và chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ sẽ trở lại.

Tuy nhiên, nếu nền kinh tế Mỹ “hạ cánh”, đồng USD có khả năng suy yếu hơn nữa xuống mức thấp mới trong năm. Theo một cuộc khảo sát của Reuters, hơn 55% các chiến lược gia ngoại hối bày tỏ quan ngại về vai trò trú ẩn an toàn của đồng USD, tăng mạnh so với tháng trước.

Sự không chắc chắn về chính sách thương mại và tài khóa của chính quyền Tổng thống Trump đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào đồng USD.