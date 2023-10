Dư âm trận đấu mở màn của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - Công an Hà Nội đã chính thức cho Sông Lam Nghệ An mượn Jhon Cley với bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Và nhiều khả năng cầu thủ này có thể sẽ kịp ra sân trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel tại vòng 1 V.League 2023/2024.