Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An có điểm ở trận đầu ra quân V.League 2023 -2024

(Baonghean.vn) -Mặc dù phải gặp đối thủ kỵ dơ là Câu lạc bộ Viettel ở trận ra quân nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có những lý do để tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trận đấu mở màn V.League 2023 -2024.

1. Bất bại ở trận đấu ra quân

Kể từ V.League 2018, Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ thất bại ở trận đầu ra quân. Đây là một thành tích rất đáng tự hào của đội bóng xứ Nghệ. Trong 6 trận đấu mở màn gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An có 3 trận thắng và 3 trận hòa. Đội bóng xứ Nghệ ghi được 7 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn.

Tiền vệ trẻ Trần Nam Hải ghi bàn trong trận đấu mở màn V.League 2023. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đáng kể nhất trong các trận ra quân là các chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương tại V.League 2022 và 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V.League 2018. Đây đều là những chiến thắng trên sân khách của Sông Lam Nghệ An.

Với thành tích tốt ở vòng đấu mở màn trong những năm gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể tin tưởng đội bóng quê hương có được một kết quả tốt trước Câu lạc bộ Viettel.

2. Phong độ tốt của Sông Lam Nghệ An dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật

Kể từ khi lên nắm quyền thay huấn luyện viên Huy Hoàng thì huấn luyện viên Phan Như Thuật đang mang lại những kết quả rất tốt cho đội bóng xứ Nghệ. Tại V.League 2023, vị huấn luyện viên 39 tuổi này đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có 5 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu thua 2 trận. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng của huấn luyện viên Phan Như Thuật lên đến 63%. Đây là một con số rất tuyệt vời đối với một huấn luyện viên lần đầu cầm quân tại V.League.

Huấn luyện viên Như Thuật

đang có tỷ lệ thắng rất cao cùng Sông Lam Nghệ An tại V.League. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Để có được thành tích tốt như vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các đồng nghiệp đã có những điều chỉnh hợp lý về cả chiến thuật và con người để giúp cho Sông Lam Nghệ An phát huy tốt nhất những điểm mạnh của mình.

Bước vào mùa giải 2023 -2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn kỳ vọng vào sự mát tay của vị tướng trẻ này sẽ giúp cho đội bóng quê hương có được một mùa giải thành công.

3. Câu lạc bộ Viettel thiếu ổn định ở trận mở màn

Khác với Sông Lam Nghệ An, đội bóng ngành Quân đội thường thi đấu phập phù ở trận đầu ra quân. Trong 5 trận đấu mở màn gần đây nhất, Câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2 trận, hòa 1 trận và để thua 2 trận. 2 thất bại mà đội bóng ngành Quân đội phải nhận là trận thua 3-1 trước SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2018 và 0-1 trước Câu lạc bộ Hải Phòng ở V.League 2021.

Câu lạc bộ Viettel thường có phong độ không tốt ở ngày ra quân. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy vậy, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ phải rất dè chừng trước đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, khi mà kết quả đối đầu trong 5 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội hoàn toàn nghiêng về đội bóng áo lính. Do đó, trận đấu này được dự báo sẽ là một trận đấu rất quyết liệt và hấp dẫn.

4. Điểm tựa sân Vinh

Một lý do nữa để tin vào một kết quả tốt cho Sông Lam Nghệ An chính là thành tích thi đấu trên sân Vinh. Ở mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An có thành tích thi đấu sân nhà khá tốt. Sau 10 trận đã đấu, đội bóng xứ Nghệ có 4 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 trận thua.

Sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng.

Trận thua duy nhất trên sân Vinh mà Sông Lam Nghệ An phải nhận là trận thua 0-2 trước câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ đã chắc chắn trụ hạng và có khá nhiều sự thử nghiệm trong đội hình.

Có thể nói, sân Vinh vẫn sẽ là một điểm tựa cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Hy vọng, sẽ có nhiều cổ động viên đến sân để cổ vũ cho đội bóng quê nhà, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ thi đấu trên sân.