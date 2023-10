Những sự vắng mặt đáng tiếc trong đội hình Sông Lam Nghệ An mùa giải 2023 - 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

1. Trung vệ Võ Tiến Thắng

Dù mới chỉ 19 tuổi nhưng trung vệ Võ Tiến Thắng đã thể hiện sự già rơ và bản lĩnh trong phong cách thi đấu. Với vị trí sở trường là trung vệ lệch trái, Võ Tiến Thắng luôn mang lại sự an tâm cho các đồng đội mỗi khi có mặt trên sân. Tại hai giải đấu trẻ U19 và U21 vừa qua, trung vệ sinh năm 2004 là nhân tố trụ cột đưa các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân.

Võ Tiến Thắng trong một pha tranh chấp tại giải U21 Quốc gia 2023. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, hiện tại, đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều cái tên chất lượng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ nên Võ Tiến Thắng đã không thể có tên trong đội hình tham dự V.League 2023 -2024 của Sông Lam Nghệ An. Mặc dù vậy, với việc được đội bóng chủ quản cho Câu lạc bộ Kon Tum mượn và thi đấu tại giải hạng Ba thì trung vệ 19 tuổi này sẽ có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện mình trước khi thử sức ở những giải đấu cao hơn. Hy vọng, ở môi trường thi đấu mới, Võ Tiến Thắng vẫn có thể phát huy những phẩm chất của mình để có được một mùa giải thành công.

2. Lê Đình Long Vũ

Năm 2023 là một năm thành công của Lê Đình Long Vũ. Cầu thủ trẻ sinh năm 2006 này thi đấu cực hay trong các màu áo U17, U19 Sông Lam Nghệ An, đồng thời có những màn trình diễn xuất sắc tại đội tuyển U17 Việt Nam và U23 Việt Nam. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng Lê Đình Long Vũ sẽ là một trong những cầu thủ trẻ nhất trình làng đội 1 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu V.League 2023 -2024. Và mới đây nhất, tờ báo danh tiếng Guardian của Anh đã xếp cầu thủ 17 tuổi này vào danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới trong năm 2023. Điều này chứng tỏ tiềm năng cực lớn của cầu thủ gốc Hà Tĩnh này.

Lê Đình Long Vũ vừa được bầu chọn là 60 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới trong năm 2023. Ảnh tư liệu: VFF

Tuy nhiên, với việc chưa có tên trong danh sách đội 1 tham dự mùa giải 2023 - 2024 thì rõ ràng ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An không muốn ép chín tài năng này quá sớm. Đội bóng xứ Nghệ sẽ có những chiến lược dài hơi dành cho Lê Đình Long Vũ, bởi lẽ cầu thủ 17 tuổi này chính là viên ngọc quý của không chỉ riêng Sông Lam Nghệ An mà còn của bóng đá Việt Nam. Trong một ngày không xa, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những bước chạy của tài năng này tại sân cỏ V.League.

3. Nguyễn Mai Hoàng

Thi đấu chắc chắn, tốc độ tốt đó là những gì có thể nhận xét về hậu vệ trẻ Nguyễn Mai Hoàng. Người đã thi đấu rất tốt tại giải U21 Quốc gia vừa qua. Sau sự ra đi của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường, nhiều người hâm mộ kỳ vọng Nguyễn Mai Hoàng sẽ được đăng ký vào danh sách đội 1 của Sông Lam Nghệ An để làm phương án dự phòng bên phía hành lang cánh phải.

Nguyễn Mai Hoàng là một hậu vệ trẻ triển vọng của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, cầu thủ 18 tuổi này đã vắng mặt trong danh sách của Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2023 -2024. Đây là điều đáng tiếc cho Nguyễn Mai Hoàng sau những màn trình diễn tại giải U19 và U21 năm 2023. Hy vọng, trong giai đoạn sắp tới, Nguyễn Mai Hoàng sẽ sớm có cơ hội để chứng tỏ mình.

4. Bùi Thanh Đức

Chứng kiến màn trình diễn của Thanh Đức tại giải đấu U21 vừa qua, nhiều người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ tiếc nuối khi hậu vệ trẻ này không được đăng ký vào đội 1 của Sông Lam Nghệ An. Khả năng lên công về thủ rất tốt của Bùi Thanh Đức giúp mang lại sự an tâm cho hành lang cánh trái của U21 Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, những quả tạt mang độ chính xác cao cũng là điểm mạnh của hậu vệ trẻ này.

Bùi Thanh Đức đã thi đấu rất tốt tại giải U21 Quốc gia 2023. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, cũng giống như Lê Đình Long Vũ, Bùi Thanh Đức còn quá trẻ để góp mặt tại giải đấu khốc liệt như V.League. Do đó, Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ muốn Bùi Thanh Đức tiếp tục hoàn thiện mình và tích lũy kinh nghiệm trước khi thử sức tại đội 1. Hy vọng, hậu vệ trẻ sinh năm 2006 này, sẽ tiếp tục có những bước tiến trong thời gian tới để sớm có tên trong đội 1 của Sông Lam Nghệ An.

Việc chưa thể góp mặt trong danh sách đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2023 -2024 là khá đáng tiếc. Tuy nhiên, nó cũng sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ rèn luyện và hoàn thiện mình để có cơ hội được thi đấu tại những giải đấu cao nhất Việt Nam./.