Thể thao Dư âm trận hòa của Sông Lam Nghệ An trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Bàn thắng ở những phút cuối của Trần Mạnh Quỳnh giúp đội bóng xứ Nghệ giữ lại 1 điểm. Tuy vậy, 1 điểm này cũng không thể đem lại lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trong cuộc đua chạy trốn tấm vé Play off.

Trận hòa đáng thất vọng

Được chơi trên sân nhà, mục tiêu của Sông Lam Nghệ An chắc chắn là giành trọn 3 điểm để lấy chút ít lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Nhưng những gì trên sân đã khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ phải thất vọng. Sau khi thoát khỏi bàn thua sớm nhờ công nghệ VAR thì đội chủ nhà cũng đã phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút thứ 6. Đây là tình huống mà trung vệ Lê Văn Thành đã tỏ ra quá chậm chạp để tiền đạo Ibara vượt lên và ghi bàn.

Tiền đạo Ibara mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay ở phút thứ 6. Ảnh: Xuân Thủy

Bị dẫn bàn trước nhưng SLNA vẫn không thể vùng lên để gây sức ép về phía khung thành thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Ngược lại, những tình huống phản công nhanh của đội khách còn làm cho các khán giả tại sân Vinh phải thót tim.

Khi mà rất nhiều khán giả đã rời sân để ra về sớm thì tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để cho đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn tìm kiếm thêm bàn thắng.

Với trận hòa thất vọng này, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thất thế trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, hy vọng là vẫn còn khi Sông Lam Nghệ An đang kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và LPBank Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Do đó, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, V.League mới xác định được đội bóng phải tham dự trận đấu Play off đầy may rủi.

Lối chơi vô định

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lui về phòng ngự để nhường đất diễn cho đội chủ nhà. Tuy vậy, Sông Lam Nghệ An loay hoay không biết làm cách nào để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách.

Đó thường là những đường treo bóng đơn điệu hướng đến Michael Olaha hay những nỗ lực cá nhân của Lê Đình Long Vũ, Vương Văn Huy ở hai bên hành lang cánh.

Tiền đạo Michael Olaha quá đơn độc trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá bế tắc trong trận đấu này và chỉ có may mắn mới đem lại bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng xứ Nghệ.

Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt này trong những trận đấu sắp tới thì rất khó cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Ngày trở về của các cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Trong đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu này, đáng chú ý có Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Tiến và Đội trưởng Nguyễn Phi Sơn. Đây đều là những đã từng thi đấu rất tốt trong màu áo Sông Lam Nghệ An.

Trong đó, Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Tiến là những người vừa mới gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Do đó, trận đấu này là lần đầu tiên họ trở lại sân Vinh sau khi chia tay đội bóng xứ Nghệ.

Nguyễn Trọng Hoàng đã thi đấu khá tốt bên phía hành lang cánh phải. Ảnh: Xuân Thủy

Mặc dù, những cầu thủ này đã gạt tình cảm cá nhân sang một bên để chiến đấu hết mình cho đội bóng chủ quản. Vẫn là những pha bứt tốc hay những pha vào bóng quyết liệt và có cả những pha tiểu xảo để cố gắng đem về kết quả tốt nhất cho đội nhà.

Kết quả hòa 1-1 là kết quả đáng tiếc với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng ít ra họ vẫn còn đang nắm quyền tự quyết trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng của V.League 2023/2024.

Ấn tượng cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nếu điều kiện cho phép, thì rất có thể hội cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã biến sân Vinh thành sân nhà của mình. Một màu đỏ rực được nhuộm kín khán đài D đã cho thấy sự đông đảo và hùng hậu của các cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phủ kín khán đài D của sân Vinh. Ảnh: Xuân Thủy

Trong suốt 90 phút, các cổ động viên đội khách liên tục hò reo, tạo sóng để cổ vũ cho những cầu thủ đội nhà. Chính sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các cổ động viên đã giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một trận đấu hay ngay tại sân Vinh.