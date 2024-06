Thể thao Sông Lam Nghệ An đón thêm nhà tài trợ Nikkokutrust đến từ Nhật Bản Ở mùa giải tới, Tập đoàn Nikkokutrust đến từ Nhật Bản sẽ tiếp tục tài trợ thêm nhiều hạng mục cho Sông Lam Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Chung Lê

Sáng 25/6, tại thành phố Vinh, Sông Lam Nghệ An tổ chức Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ cho mùa giải mới từ đơn vị Nikkokutrust - Tập đoàn suất ăn Công nghiệp đến từ Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; ông Wako Kiharu - Chủ tịch Tập đoàn Nikkokutrust; ông Nakata Bunjiro - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkokutrust; ông Anegawa Takehiro - Tổng Giám đốc Công ty Nikkokutrust Việt Nam; ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; ông Trương Mạnh Linh - Đại diện Tập đoàn Tân Long.

Ở mùa giải 2023/24, Nikkokutrust là đơn vị đồng tài trợ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Không chỉ hợp tác trong vai trò là đơn vị đồng tài trợ, Nikkokutrust còn là đối tác tư vấn dinh dưỡng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Đại diện Lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Tập đoàn Nikkokutrust trao văn bản ký kết hợp tác tài trợ. Ảnh: Chung Lê

Thời gian qua, Nikkokutrust đã liên tục cử các Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng hàng đầu của Tập đoàn phối hợp với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để khảo sát, nghiên cứu và xây dựng khẩu phần ăn khoa học nhằm nâng cao, chuẩn hóa chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn, thể trạng, thể lực cho cầu thủ trẻ.

Sau 8 tháng đi vào hợp tác, chất lượng bữa ăn và thể trạng của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã được cải thiện rõ rệt. Từ đó, giúp tăng cường sức mạnh trong tập luyện, thi đấu cho các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Hứa hẹn gặt hái được nhiều thành tích trong năm 2024 ở các giải đấu trẻ sắp tới, đóng góp vào thành công chung của bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai.

Sau những thành công ban đầu trong vai trò tư vấn dinh dưỡng cho bếp ăn của Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, chuẩn bị cho mùa giải 2024/25, Nikkokutrust Việt Nam mở rộng hợp tác với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong vai trò tư vấn dinh dưỡng bếp ăn của đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Đại diện 2 bên cùng khách mời chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Chung Lê

Như vậy, trên áo thi đấu chính thức của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mùa giải 2024/25, ngoài Grand Sport, Gạo A An, Eurosun còn có thương hiệu Nikkokutrust. Đây là một thông tin tích cực cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và là nguồn động viên rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vượt qua thử thách ở mùa giải này.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Lê Đức – Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh: “Với sự hợp tác và tài trợ này, chúng tôi mong muốn tạo cho các vận động viên đội trẻ cũng như các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp có được thể lực, thể hình và thể chất tốt nhất, qua đó đạt thành tích cao hơn trong thời gian sắp tới”.

Ông Đức nói thêm: “Chiến lược của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ngoài hợp tác với Nikkokutrust về tài trợ, hợp tác phát triển dinh dưỡng, chúng tôi còn đang hợp tác với các đơn vị có uy tín khác của Nhật Bản. Đó là Câu lạc bộ Mito Hollyhock về vận hành, quản lý câu lạc bộ theo mô hình chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn học hỏi từ họ, để hướng đến mô hình xã hội hóa bóng đá, phát triển bền vững với nhiều nhà tài trợ cùng đồng hành thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhà tài trợ chính”.

Về phía nhà tài trợ, ông Wako Kiharu – Chủ tịch Tập đoàn Nikkokutrust chia sẻ: “Mối lương duyên giữa Sông Lam Nghệ An và Nikkokutrust được bắt đầu từ cách đây 3 năm, khi chúng tôi có dịp được làm việc với Tập đoàn Tân Long trong dịp lần đầu tiên gạo A An được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi tìm hiểu về Sông Lam Nghệ An và được biết đây là cái nôi đào tạo bóng đá nổi tiếng của Việt Nam. Với kinh nghiệm về dinh dưỡng thể thao của Nikkokutrust trong hàng chục năm, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ Câu lạc bộ có thể đào tạo nên những cầu thủ có đủ thể chất, thể trạng, đủ sức thi đấu với các đội bóng ở các đấu trường quốc tế, ngoài lãnh thổ Việt Nam”.

Lãnh đạo Sông Lam Nghệ An trao tặng quà lưu niệm cho nhà tài trợ Nikkokutrust. Ảnh: Đức Anh