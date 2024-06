Thể thao Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận 'chung kết ngược' Một mùa giải đáng thất vọng với 2 đội bóng Nghệ Tĩnh, chính sự thất vọng này dẫn đến trận đấu "sinh tử" giữa 2 người anh em láng giềng để tránh tấm vé Play off đầy may rủi.

Thật khó để hy vọng quá nhiều vào Sông Lam Nghệ An lúc này. Đội hình sứt mẻ, lối chơi không còn duy trì sự máu lửa như những trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện Phạm Anh Tuấn. Do đó, 2 trận thua vừa qua là kết quả không mấy bất ngờ. Và chính 2 trận thua đó khiến cho Sông Lam Nghệ An rớt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Khi mà V.League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc thì cái phao duy nhất để giúp đội bóng xứ Nghệ bám trụ trong cuộc đua chạy trốn tấm vé Play off chính là trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đây sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho Nguyễn Văn Việt và các đồng đội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Được thi đấu trên sân nhà, gặp đối thủ đang xếp ngay phía trên mình, nếu không giành được chiến thắng thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn có lẽ hãy sẵn sàng tâm lý cho trận Play off sắp tới.

Và muốn giành được chiến thắng thì trước hết ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ phải có được những cú hích tinh thần tới các cầu thủ. Khi mà lực lượng thiếu vắng quá nhiều trụ cột thì các cầu thủ khác sẽ phải thi đấu hơn 100% sức mình để bù lấp cho những sự thiếu vắng đó.

Với tinh thần chiến đấu cao nhất, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ sẽ có được sự tập trung, sự lăn xả để bảo vệ khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt như những màn trình diễn ở các trận đấu gặp MerryLand Quy Nhơn Bình Định hay Becamex Bình Dương.

Trong khi đó, hàng tiền vệ cũng sẽ phải căng mình chiến đấu với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng hay Trần Đình Tiến.

Tiền vệ Trần Đình Tiến sẽ có lần đầu tiên quay trở lại sân Vinh sau khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trong đó, Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Tiến sẽ có lần đầu tiên trở lại sân Vinh sau khi chia tay đội bóng xứ Nghệ. Trớ trêu thay, lần trở lại này sẽ là màn đối đầu "sinh tử" với những người đồng đội, những người đàn em đã gắn bó bao nhiêu năm qua.

Trên hàng công, Michael Olaha vẫn sẽ là niềm hy vọng của đội bóng xứ Nghệ. Tiền đạo người Nigeria đang có mùa giải tốt nhất sự nghiệp khi đã ghi được 11 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 24 trận đã đấu. Điều này góp phần giúp cho Sông Lam Nghệ An còn "chút ít" hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Và ở trận đấu tới, chỉ có sự xuất sắc của Michael Olaha và những nỗ lực của Lê Đình Long Vũ thì may ra đội bóng xứ Nghệ mới có thể có được thắng lợi trước đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nói may ra, bởi lẽ giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phải là dễ dàng. Đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công luôn đem đến 1 lối chơi khó chịu cho các đối thủ. Trong 7 trận đấu gần đây nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được những điểm số quan trọng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội và cả Thể Công Viettel.

Trong khi đó, những trận thua của họ cũng rất sít sao trước LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ Hải Phòng hay Thép Xanh Nam Định.

Ngoài ra, trong những lần làm khách trên sân Vinh, đội bóng núi Hồng cũng có thành tích khá tốt. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong những chuyến hành quân sang phía bên kia cầu Bến Thủy.

Lối chơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn mang lại sự khó chịu cho đối thủ. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, khoảng cách 2 điểm trên bảng xếp hạng sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Với Bruno Almeida là chỗ dựa nơi hàng phòng ngự và Ibara là điểm đến của những đợt phản công nhanh.

Do đó, đây sẽ là 1 trận đấu lành ít dữ nhiều đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Và chỉ có sự nỗ lực hết sức của cầu thủ, ban huấn luyện thì đội bóng xứ Nghệ mới có thể vượt qua được trận đấu khó khăn này.

Hy vọng rằng, các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ phát huy được tinh thần xứ Nghệ để có được 1 trận đấu xuất sắc, qua đó giành chiến thắng trong trận "chung kết ngược" này.