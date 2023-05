Dư âm từ Mạch nguồn ví, giặm

(Baonghean.vn) - Đêm nhạc “Mạch nguồn ví, giặm” đã để lại nhiều âm hưởng ngọt ngào sâu lắng thông qua những tác phẩm âm nhạc bất hủ của 5 nhạc sĩ tài hoa. Để rồi sau khi những giai điệu cuối cùng dừng lại, khán đài ai nấy đều rưng rưng xúc động, tự hào… mong muốn không gian ấy kéo dài mãi.

Những ca từ, nhạc điệu bất hủ

Khi những giai điệu quen thuộc ca từ bay bổng của Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác cất lên, khán phòng đêm nhạc lặng yên, đắm chìm. Bài ca này của nhạc sĩ An Thuyên đã quá đỗi thân quen đối với lớp lớp thế hệ người con xứ Nghệ, thân thuộc hơn nữa khi đây là ca khúc tình cảm về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đã có nhiều người thể hiện bài hát này thành công nhưng với Bùi Lê Mận, cô mang đến cho ca khúc một hơi thở mới, một cảm xúc mới mẻ trong một đêm nhạc đặc biệt có ý nghĩa.

Bùi Lê Mận cho biết: “Nhận được lời mời tham dự chương trình tôi vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu này hát bài hát của nhạc sĩ tên tuổi mà tôi thần tượng, hạnh phúc hơn là được đồng điệu với cảm xúc của khán phòng hôm nay”.

Chương trình “Mạch nguồn ví, giặm” được ấp ủ từ lâu bởi Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang tới bữa tiệc âm nhạc sang trọng và ấm áp cho con em xứ Nghệ và đông đảo người dân trên khắp cả nước. Chương trình nhằm tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa quê Nghệ An là Nguyễn Văn Tý, Hồng Đăng, Nguyễn Tài Tuệ, An Thuyên và Nguyễn Trọng Tạo.

Ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho biết: Chương trình còn có ý nghĩa tôn vinh văn hóa xứ Nghệ, con người Nghệ An, quê hương Nghệ An. 5 nhạc sĩ chúng ta tôn vinh chính là 5 nhạc sĩ lớn không chỉ của quê hương Nghệ An mà của cả nước. Những ca khúc của các nhạc sĩ đã để lại là tài sản vô giá trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Phần đầu của chương trình được đạo diễn chương trình - NSND Lê Tiến Thọ cho biết là phần nói về tình cảm đối với quê hương của 5 nhạc sĩ. Như nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ từng nói: “Tôi đã đi nhiều nơi trong và ngoài nước nhưng chẳng nơi nào đẹp bằng quê tôi”.

Những âm thanh đầu tiên của bài hát Mơ quê được Huyền Trang thể hiện ngọt ngào như rót mật đã khiến cả hội trường như được chìm đắm về bờ tre, ruộng mạ, chim sâu, chim sáo, với tuổi thơ dữ dội. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ được phối khí lại như “đo ni đóng giày” cho Huyền Trang.

Trang chia sẻ: "Tôi hát ca khúc này rất nhiều lần và chính tác phẩm đã mang đến cho tôi con đường ca hát với những vinh quang. Tác phẩm này giúp tôi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2013. Chính nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã “vỡ bài” cho tôi, ông chỉ cho tôi từng nốt nhấn nhá, để giúp tôi lĩnh hội tốt nhất tinh thần bài hát. Thế nên được hát trong đêm nhạc này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là niềm tự hào khi được đồng vọng về quê hương, được tri ân nhạc sĩ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng và biết ơn”.

Không chỉ Huyền Trang, Phạm Phương Thảo cũng được chọn để trình diễn hai bài hát của hai nhạc sĩ tài hoa, có cống hiến lớn và đạt nhiều giải thưởng danh giá là An Thuyên và Nguyễn Văn Tý. Với Neo đậu bến quê cô nói rằng dù đã có nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công tác phẩm này, nhưng cô vẫn trình diễn với cảm xúc thăng hoa nhất và điều này đã được đền đáp bằng những tràng pháo tay không ngớt. Với Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh của Nguyễn Văn Tý dù được đóng đinh với tên tuổi của NSND Thu Hiền, nhưng cô cũng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả đêm nay bằng sự thiết tha qua giọng hát nồng nàn da diết đậm chất quê của mình.

Hay với Đinh Trang người được kỳ vọng với tác phẩm Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, cô cho biết, bản thân cô vẫn chưa thôi xúc động khi tấm màn nhung đã khép lại. “Tôi đã trình diễn ca khúc Mẹ yêu con nhiều lần bằng một tâm thế của người con hướng về mẹ thân yêu. Nhưng lần này tôi trình diễn Mẹ yêu con với tâm thế làm mẹ. Đó là một cảm xúc bao la của tình mẹ, khi tôi thấy chính mẹ của mình trong tình cảm mà tôi dành cho những đứa con yêu dấu”. Với Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ dù có gấp rút cho công tác chuẩn bị đêm diễn hôm nay thì Đinh Trang cũng thể hiện rất cảm xúc, chững chạc với kỹ thuật điêu luyện, chạm đến trái tim người nghe.

Lan tỏa những mạch nguồn

Đêm diễn có 3 phần với phần 1 “Mơ quê” với các ca khúc: Neo đậu bến quê, Mơ quê, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Khúc hát sông quê là những ca khúc đồng vọng về quê hương thiết tha, ân tình. Phần 2 với tên gọi “Giai điệu tình yêu” là những bản tình ca nổi tiếng của 5 nhạc sĩ: Hoa sữa, Ký ức đêm của Hồng Đăng; Dư âm, Mẹ yêu con của Nguyễn Văn Tý; Đôi mắt đò ngang của Nguyễn Trọng Tạo, khắc họa những tình yêu lứa đôi, tình mẹ yêu con, tình yêu dân tộc. Phần 3 với tên gọi “Cung đàn đất nước” với các tác phẩm: Xa khơi, em chọn lối này, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Làng Quan họ quê tôi, Biển hát chiều nay, là những bản tình ca hào hùng ngợi ca Tổ quốc, quê hương mẹ hiền dấu yêu, với dòng sông quê, với biển cả mênh mông, với những cánh rừng bát ngát màu xanh. Cả ba phần được kết nối hài hòa, như một mạch nguồn chảy suốt trong các tác phẩm âm nhạc của 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ.

Đến với đêm nhạc, những người vợ, người con của các nhạc sĩ mang một tâm thế được gặp lại hình ảnh người chồng, người cha thân yêu thông qua những tác phẩm của họ. Bà Lê Anh Thúy - vợ của nhạc sĩ Hồng Đăng xúc động: “Tôi thấy ở chương trình là tình người, tình thân. Thông qua chương trình lại khắc họa đậm nét hơn khí chất tình cảm của con người xứ Nghệ”. Cũng từ chương trình với những tác phẩm được chọn lọc kỹ theo mạch nguồn ví, giặm, ta thấy tình yêu quê hương đất nước, con người của các nhạc sĩ thông qua những ca khúc mà chúng ta đã thuộc, đã nhớ và sẽ mãi yêu.

Không chỉ bà Lê Anh Thúy, nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên, đạo diễn âm nhạc của chương trình cũng cho biết, anh rất cảm kích và biết ơn tấm lòng của những người con xứ Nghệ, những người đã nêu ý tưởng và quyết tâm tổ chức bằng được đêm nhạc này. “Phải nói là đêm nhạc thành công ngoài mong đợi khi chúng ta thấy được sự tự hào không chỉ của nghệ sĩ, người làm nhạc mà còn cả của những người thưởng thức”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Doãn Hợp xúc động: Đêm nghệ thuật “Mạch nguồn ví, giặm” là một đại tiệc âm nhạc đầy đặn chất dân ca xứ Nghệ làm vui lòng những người hâm mộ; Là đêm Dân ca ví, giặm đậm đà, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ, tất cả hội đủ hương sắc, hòa quyện, đồng vọng, lan tỏa làm toại nguyện 5 nhạc sĩ nơi vĩnh hằng; Đưa các nhạc sĩ về với đồng nghiệp, công chúng và quê hương.

Đêm nhạc khép lại trong sự luyến tiếc của khán giả, đây đó có người còn nắm tay thật chặt những ca sĩ và những người tổ chức chương trình, họ gửi gắm vào đó niềm tin, sự yêu mến và tự hào…