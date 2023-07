Dự án tổ hợp Sông Khuôn – “Làng quê bình yên” đậm hồn cốt văn hóa Việt

Năm nay 65 tuổi, bà Phan Thị Bình ở xóm Yên Sơn, xã Hòa Sơn là vị khách mời khá đặc biệt trong buổi lễ khởi công dự án. Hai chân bị tàn tật, bà đi lại khó khăn, nhưng đến đây, chứng kiến buổi lễ khởi công dự án, bà vui lắm. Nhiều năm qua, gần như lần nào doanh nhân Thái Hương về thăm quê, bà Bình cũng được biếu quà. “Nhiều lần đang đi trên đường, bà nhìn thấy cũng xuống xe, dúi cho ít tiền. Nhà tui có 1,5 sào ruộng, 6 sào đất đồi trồng keo, thu nhập cũng đủ một mình sống. Nhưng nếu doanh nghiệp muốn lấy đất để làm dự án, muốn lấy bao nhiêu tui cũng đồng ý, mặc dù chưa biết sẽ được đền bù bao nhiêu tiền nhưng tình cảm, ân tình bao năm nay quan trọng hơn nhiều”, bà Bình xúc động chia sẻ.

Với lợi thế về giao thông đi lại cũng như truyền thống con người ở đây, thị tứ Khuôn (Hòa Sơn) những năm qua phát triển khá mạnh về thương mại – dịch vụ. Tuy nhiên, theo ông Thái Bình Lộc – Xóm trưởng xóm Hồ Sen Khuôn, ngoài những người đã làm dịch vụ, đi xuất khẩu lao động hoặc vào làm ở các công ty may trên địa bàn, thì số lao động tự do làm những công việc nặng nhọc như phụ hồ, hoặc đi làm công nhân ở các tỉnh vẫn còn rất nhiều, với 178 lao động đi làm ăn xa, 220 lao động thời vụ tự do. Vì vậy, dự án tổ hợp Sông Khuôn được xây dựng trên địa bàn, ngoài niềm vui về một diện mạo quê hương mới, còn là hy vọng về cơ hội được tạo việc làm cho người dân. Chia sẻ về niềm vui trong ngày khởi công dự án, người xóm trưởng già này còn bày tỏ niềm mong ước của người dân nơi đây, về việc bà Thái Hương sẽ hỗ trợ xây dựng một làng nghề trên địa bàn, để con em địa phương có thể có việc làm ổn định.