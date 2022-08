Dự án Vườn cam Nghi Ân sẽ được xử lý như thế nào?

Vụ việc Dự án Vườn cam Nghi Ân được Báo Nghệ An phản ánh qua các bài viết: “Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân”; “Phát sinh “rắc rối” ở Dự án Vườn cam Nghi Ân”; “Hủy bỏ hợp đồng bán Vườn cam Nghi Ân”…

Từ thông tin của Báo Nghệ An và báo cáo của UBND xã Nghi Ân, ngày 25/5/2022, UBND thành phố Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh. Tại đây, UBND thành phố Vinh dẫn Điều 3, Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An thuê đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam: “Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nếu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời báo cáo, đề xuất: “Theo báo cáo của UBND xã Nghi Ân tại Báo cáo số 20/UBND-ĐC ngày 5/5/2022, phản ánh của Báo Nghệ An liên quan đến khu đất thực hiện dự án thì từ khi được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất vào năm 2013 đến nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không liên hệ với UBND xã Nghi Ân, không triển khai thực hiện dự án nên khu đất đã trở thành hoang hóa, nhân dân có nhiều kiến nghị, bức xúc.