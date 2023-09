Dự báo Nghệ An sẽ có mưa lớn đến hết ngày 15/9

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ nay đến hết ngày 15/9, dự báo Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu...

DỰ BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Đêm qua (13/9) ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được phổ biến 10 - 30mm, có nơi nhiều hơn 30mm.

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Từ nay đến hết ngày 15/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Tỉnh Nghệ An: Từ nay đến hết ngày 15/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu...

Dự báo lượng mưa chi tiết.

Lượng mưa khu vực Bắc Trung Bộ trong 24 giờ tới.

3. Cảnh báo: Mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

5. Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 14/9)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 24 – 28 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2.

- Nhiệt độ: 24 – 29 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* Khu vực Thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và có thể có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 28 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và có thể có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

- Nhiệt độ: 24 – 28 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* 48 giờ tới: Áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường yếu, nén rãnh áp thấp và dịch chuyển chậm xuống phía Nam nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.