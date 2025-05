Kinh tế Dự báo thời tiết ngày 1/6/2025: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tháng 6 Dự báo thời tiết ngày 1/6/2025: Ghi nhận gia tăng nhanh chóng của nền nhiệt tại miền Bắc, khi nắng nóng bắt đầu bao phủ trên diện rộng. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể đạt mức 36 độ C

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể đạt mức 36 độ C, kèm theo tình trạng không mưa và chất lượng không khí ở mức xấu.

Không khí oi bức khiến nhiều người cảm nhận rõ rệt cái nóng của mùa hè, trong khi lượng mây vẫn xuất hiện nhưng không đủ để giảm nhiệt.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cùng chung xu hướng nắng nóng mở rộng. Trời ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ C.

Dự báo cho thấy nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, khiến các hoạt động ngoài trời cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh say nắng và kiệt sức.

Khu vực từ Cao Bằng đến Quảng Ninh bắt đầu xuất hiện nắng nóng rõ rệt dù vẫn duy trì độ ẩm cao.

Miền Trung tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ghi nhận nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng này.

Bầu trời không có mưa, trời trong và khô ráo nhưng cũng đi kèm với cảm giác nóng bức kéo dài suốt cả ngày. Đây là đợt nắng nóng gay gắt thứ hai liên tiếp trong tuần, cho thấy xu hướng cực đoan của thời tiết khu vực này trong mùa hè năm nay.

Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.

Khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn có nắng ban ngày, nhưng chiều tối có thể có mưa rào, thậm chí kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những yếu tố thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện vào đầu mùa mưa.

Nhiệt độ cao nhất có thể vượt 33 độ C, trong khi ban đêm duy trì ở mức mát mẻ từ 20 - 23 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết ngày 1/6 nhìn chung vẫn khá ôn hòa, tuy có thể xuất hiện mưa rào vài nơi vào chiều tối.

Chỉ số UV được dự báo ở mức thấp, giảm bớt lo ngại về tia cực tím gây hại trong ngày.

Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C và thấp nhất vào ban đêm từ 25 - 28 độ C, tạo cảm giác dễ chịu hơn so với miền Trung hay miền Bắc.