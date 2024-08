Kinh tế Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 6/8: Ngày nắng, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 6/8, từ sáng đến trưa trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất 33 độ C, về chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết cho TP.HCM ngày 6/8: Trời nắng từ sáng đến trưa, sau đó có khả năng xuất hiện mưa rào và dông lẻ tẻ vào buổi chiều tối. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật có thể xảy ra trong cơn dông.

Dự kiến nhiệt độ sẽ dao động từ 31 đến 33 độ C, với độ ẩm ở mức 77-78%.

Dự báo mật độ mây sẽ ở mức trung bình từ 70-96%, tạo điều kiện cho việc giảm nhiệt độ hiệu quả.

Chỉ số UV dự kiến sẽ giảm xuống mức trung bình, giảm nguy cơ gây hại cho da tại các quận, huyện trong TP.HCM.

Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ngày 6/8

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cụ thể, TP Phú Quốc 31 độ C, TP Sóc Trăng 31 độ C, TP Bạc Liêu 31 độ C, TP Cà Mau 32 độ C, TP Cần Thơ 32 độ C, TP Châu Đốc 32 độ C, TP Cao Lãnh 32 độ C, TP Vĩnh Long 33 độ C, TP Tây Ninh 33 độ C, huyện Đồng Phú 33 độ C, TP Bến Tre 33 độ C, TP.HCM 33 độ C và TP Biên Hoa 34 độ C.