Xây dựng Đảng Dự kiến giảm 25% đầu mối bên trong sau khi hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT Nghệ An Sau khi hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, Sở Xây dựng Nghệ An (mới) sẽ còn 10 phòng chuyên môn, 5 đơn vị trực thuộc; giảm 5/20 tổ chức so với bộ máy ban đầu của 2 sở (tỷ lệ giảm 25%).

Trụ sở làm việc chính của cơ quan Sở Xây dựng Nghệ An dự kiến đặt tại: Số 47, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An (trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải hiện nay). Ảnh: Thành Duy

Ngày 25/2 tới đây, tại Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

Theo Đề án hợp nhất đã được lãnh đạo 2 sở phê duyệt, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng (mới) thực hiện theo 3 nguyên tắc:

Thực hiện hợp nhất các tổ chức, phòng chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở quy định của Bộ chủ quản và các nhiệm vụ cấp trên giao phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Trước mắt hợp nhất theo cơ học và sẽ hoàn thiện dần.

Các tổ chức, phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp sau khi hợp nhất gồm 10 phòng

Văn phòng Sở: Thành lập sau khi hợp nhất Văn phòng 2 Sở;

Thanh tra Sở: Thành lập sau khi hợp nhất Thanh tra 2 Sở;

Phòng Quản lý vận tải: Thành lập sau khi hợp nhất Phòng Quản lý vận tải và Phòng Quản lý phương tiện & người lái của Sở Giao thông vận tải.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng: Thành lập sau khi hợp nhất Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) với phần chức năng quản lý kết cấu hạ tầng từ Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải).

Phòng Kế hoạch, Kinh tế: Thành lập sau khi hợp nhất phần chức năng nhiệm vụ kinh tế và kế hoạch của Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải) và Phòng Kinh tế, vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng).

Phòng Quản lý chất lượng (Giám định): Thành lập sau khi hợp nhất Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng) với phần chức năng nhiệm vụ quản lý chất lượng của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải).

Phòng Thẩm định dự án: Thành lập sau khi hợp nhất Phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng) và phần chức năng nhiệm vụ thẩm định thuộc Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải).

Phòng Quy hoạch kiến trúc & phát triển đô thị: Giữ nguyên phòng Quy hoạch kiến trúc & phát triển đô thị của Sở Xây dựng.

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản: Giữ nguyên phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng.

Phòng Khoa học công nghệ và Vật liệu xây dựng: Thành lập sau khi hợp nhất phần chức năng nhiệm vụ quản lý vật liệu xây dựng của Phòng Kinh tế, vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng), chức năng nhiệm vụ khoa học công nghệ của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải) và Văn phòng 2 sở.

Sở Xây dựng mới sẽ có 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An; Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An; Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An (có thể thực hiện cổ phần hóa); Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (có thể thực hiện cổ phần hóa).

Riêng đối với Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An thuộc Sở Giao thông vận tải hiện nay đang triển khai thực hiện các bước của lộ trình cổ phần hóa (dự kiến hoàn thành trong năm 2025).

Theo phương án trên, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Sở Xây dựng Nghệ An (mới) sẽ còn 10 phòng chuyên môn (giảm 4/14 phòng, tỷ lệ giảm 28,6%) và 5 đơn vị trực thuộc (giảm 1/6 đơn vị, tỷ lệ giảm 16,7%). Tổng số lượng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp sẽ giảm 5/20 tổ chức so với bộ máy ban đầu của 2 Sở (tỷ lệ giảm 25%) và sẽ tiếp tục nghiên cứu tinh giản trong giai đoạn 2025-2030.

Phương án xử lý về nhân sự

Theo Đề án, tại thời điểm 20/12/2024, Sở Xây dựng Nghệ An có 55 công chức, 3 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và 1 cán bộ đang được điều động tăng cường cho đơn vị sự nghiệp. Trong đó, lãnh đạo Sở có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 8 trưởng phòng, 9 phó trưởng phòng và 35 công chức.

Bên cạnh đó, tại 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An và Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An có 92 người gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Giám đốc Phó Giám đốc cùng viên chức, người lao động.

Tại Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, tính đến 20/12/2024, có 72 công chức và 19 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, gồm: Giám đốc và 4 Phó Giám đốc; 5 Trưởng phòng, 8 Phó Trưởng phòng và 22 công chức, 6 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP; Thanh tra Sở có 54 người, gồm 1 Chánh Thanh tra, 3 Phó Chánh Thanh tra, 28 công chức, thanh tra viên và 13 hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tại 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải gồm: Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An có tổng cộng 207 người, gồm lãnh đạo, viên chức, nhân viên.

Phương án về nhân sự

Theo đề án, dự kiến Sở Xây dựng Nghệ An (mới) sẽ có 1 Giám đốc và 7 Phó Giám đốc.

Đối với phương án về nhân sự cấp trưởng các phòng sau hợp nhất: Lựa chọn nhân sự cấp trưởng theo nguyên tắc: Ưu tiên nhân sự có quy hoạch, có trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, bằng cấp cao hơn. Ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp nhất với chức năng, nhiệm vụ chính của phòng, có năng lực lãnh đạo, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các nhân sự cấp trưởng dôi dư, không bố trí được thì bố trí ở vị trí cấp phó tại phòng sau hợp nhất, nhưng cho hưởng hệ số phụ cấp chức vụ cấp trưởng và tương đương.

Phương án nhân sự cấp phó của người đứng đầu tại các phòng sau hợp nhất: Cộng cơ học cấp phó của người đứng đầu tại các phòng sau hợp nhất. Cho đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực hiện sắp xếp, tinh gọn biên chế theo quy định của Chính phủ.

Đối với công chức các phòng chuyên môn và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP: Sau khi hợp nhất sẽ thực hiện sắp xếp nhân sự cụ thể các phòng thuộc Sở đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, trình độ, chuyên môn đào tạo và tình hình thực tế của đơn vị.