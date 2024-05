Du lịch thành Vinh kết nối không gian xưa và nay

Ngày 10 tháng 12 năm 1927, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định hợp nhất thị xã Vinh, thị xã Bến Thủy (thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1914) và thị xã Trường Thi (thành lập ngày 27 tháng 8 năm 1917) thành thị xã Vinh-Bến Thủy, do Công sứ Nghệ An kiêm chức đốc lý (tức thị trưởng). Đây là loại thành phố cấp ba (commune). Nơi đây có chợ Vĩnh và làng Yên Vinh, còn gọi là làng Vang, là nơi có Tòa Công sứ Pháp được xây dựng năm 1897 ở ngoài thành Nghệ An, phía Tây thành, cạnh sông Vĩnh Giang và chợ Vĩnh. Chợ Vĩnh nói trên là chợ Vinh bây giờ. Trải qua nhiều thăng trầm, chợ Vinh đã mấy lần xây dựng lại. Hiện nay, Chợ Vinh vẫn tấp nập “trên bến dưới thuyền”, là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với thành Vinh.

Về thành Vinh, ngoài các điểm du lịch tâm linh quan trọng như núi Dũng Quyết, đền thờ Hoàng đế Quang Trung, Quảng trường Hồ Chí Minh, đền Ông Hoàng Mười, du khách còn nhiều cơ hội ngắm nhìn các con phố ở Vinh bốn mùa với những sắc hoa khác nhau từ giáng hương, bằng lăng tới điệp vàng … Các điểm du lịch theo trend Vinh xưa cũng rất hấp dẫn và tạo xu thế mới, từ đó tạo nên những cơ hội mới cho người dân.