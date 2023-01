Dư vị ngọt ngào!…

Năm nay, xã nghèo Xiêng My của huyện 30a Tương Dương (đơn vị được Báo Nghệ An nhận hỗ trợ) ngoài những món quà thường niên như bò sinh sản, quà trong dịp Tết Nguyên đán, tiền ủng hộ xóa nhà tranh tre dột nát…, còn được hỗ trợ 1.400 cây giống trị giá 70 triệu đồng từ đóng góp của Tập đoàn TH – Quỹ Vì tầm vóc Việt và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cải tạo vườn tạp. Học sinh tiểu học và mầm non xã biên giới xa nhất tỉnh Keng Đu (Kỳ Sơn) cũng được Công ty CP Green GMC tặng 370 bộ quần áo mùa đông với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Cũng cần phải nhắc đến đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An khi đã trích một phần lương, nhuận bút để đóng góp tổng số tiền 182,6 triệu đồng tham gia ủng hộ Tết vì người nghèo của tỉnh; ủng hộ đồng bào vùng lũ Kỳ Sơn; thực hiện Chương trình Tủ sách cho em các huyện vùng núi; hỗ trợ cán bộ đã nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phóng viên bị tai nạn giao thông. Và, phần quà đầy ý nghĩa từ Quỹ nhuận bút của lãnh đạo tỉnh gồm 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó ở 5 huyện miền núi…