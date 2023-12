Đưa mối liên kết hợp tác giữa xứ Thanh, xứ Nghệ ngày càng bền chặt, tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Việc 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển là “đúng và trúng”, cần tiếp tục triển khai tốt trong thời gian tới trên tinh thần tình cảm, trách nhiệm, chia sẻ; hợp tác có trọng tâm, trọng điểm.

Sáng 10/12, sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm cao, toàn bộ chương trình Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt các đồng chí chủ trì, phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi trong lần thứ 2 hội nghị được tổ chức có sự tham dự cơ bản đầy đủ của đại biểu 3 tỉnh và được đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông - đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cùng tham dự.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng đồng thời bày tỏ phấn khởi khi trong năm 2023 - một năm hết sức khó khăn do tác động hậu đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới và khu vực song 3 tỉnh đều đạt được kết quả rất tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh;...

Đồng thời, sau một năm nhìn lại triển khai Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã có nhiều việc đã làm với những sản phẩm cụ thể trên các lĩnh vực: Văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, lao động, quốc phòng, an ninh, xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đều đồng tình, ủng hộ cao việc thực hiện Chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Việc 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển là “đúng và trúng” và cần tiếp tục triển khai tốt trong thời gian tới trên tinh thần tình cảm và trách nhiệm, chia sẻ; hợp tác có trọng tâm, trọng điểm giữa xứ Thanh và xứ Nghệ.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời nhấn mạnh, việc hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh không chỉ để phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mà còn giao thoa văn hóa, chia sẻ khó khăn; gặp gỡ, trao đổi… cho nên cần tăng cường các hoạt động, nhất là ở cấp sở, ngành.

Theo đó, bên cạnh các lĩnh vực văn hóa, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, công an, quân sự, biên phòng đã có hoạt động hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị những sở, ngành còn lại của 3 tỉnh chưa có chương trình hợp tác thì trong năm tới sẽ có các hoạt động cụ thể, với tâm thế sẵn sàng, cùng chia sẻ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông - đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt cho chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong 3 tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới trên nền tảng đoàn kết, thống nhất. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường.

Nhấn mạnh Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thành công là thời cơ, động lực cho mối quan hệ hợp tác thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, chúc mừng thành tựu nổi bật của các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh thời gian qua; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 3 tỉnh ngày càng bền chặt, ngày càng đi vào chiều sâu và thật hiệu quả.