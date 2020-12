Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng chương trình, đề án sát thực tiễn ở Quế Phong

Chuyển động từ cơ sở



Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Châu Kim (huyện Quế Phong) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã nhanh chóng khởi động “guồng quay” đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua các chương trình, hành động sát thực tiễn. Ví như để thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 đưa xã nhà đạt chuẩn NTM”, xã Châu Kim đã tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động người dân triển khai xây dựng đường GTNT, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, bản làng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại bản Đô, thực hiện nghị quyết xây dựng bản nông thôn mới, cùng với chính sách hỗ trợ xi măng của Nhà nước, người dân trong bản đã đóng góp kinh phí và ngày công để làm 2.700 km đường nội và liên bản. Bên cạnh đó, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi. Hiện cả bản có hơn 100 con trâu, 60 con bò, 44 ha lúa, 8 ha cây sở đã cho thu hoạch…

Ông Lương Tiến Duy - Bí thư Chi bộ bản Đô cho hay: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con dần hiểu Nghị quyết của Đảng không phải là cái gì đó chung chung mà rất cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên đồng thuận thực hiện. Nhờ vậy, bản Đô đã đạt 13/15 tiêu chí nông thôn mới; xóa được 8 hộ nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29 hộ xuống còn 14 hộ”.

Hiện tại, trên địa bàn xã có hơn 20 hộ phát triển theo hướng trang trại, gia trại nông, lâm kết hợp, giá trị thu nhập mỗi năm đạt từ 150 – 250 triệu đồng/năm/gia trại; có 16 hộ của 2 bản Cọ Muồng và Hữu Văn tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, hứa hẹn tạo nguồn thu nhập đáng kể. Đảng ủy xã Châu Kim cũng tích cực chỉ đạo nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác gắn với sản xuất hàng hóa, chủ yếu là trồng lúa với tổng diện tích 212 ha năng suất 57 tạ/ha. Bên cạnh đó chủ động rà soát các diện tích lúa nước trên các cánh đồng không có khả năng sản xuất 2 vụ/năm để có phương án chuyển đổi sang cây trồng khác.

Còn tại xã biên giới Hạnh Dịch, sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền xã đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025. Nổi bật là đề án bảo tồn, phát triển cây dược liệu; kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với quy hoạch vùng chăn nuôi trở thành hàng hóa.

Chọn điểm nhấn để hành động

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, góp phần biến những quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ huyện thành hiện thực. Ngay sau đại hội thành công, việc quán triệt, học tập Nghị quyết được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2020 kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 7,85% so với năm 2019. Nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,1%; công nghiệp – xây dựng ước tăng 7,1% và thương mại dịch vụ ước tăng 5,8% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,82 triệu đồng, tăng 7,4% so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 6,01% so với năm 2019 (còn 20,49%).

Tổng nguồn vốn đầu tư huy động xây dựng nông thôn mới ước đạt 220.925 triệu đồng, trong đó nguồn đóng góp của người dân ước đạt 4.390 triệu đồng. Số tiêu chí bình quân đạt chuẩn là 12,25 tiêu chí/xã, tăng trung bình 1,0 tiêu chí/xã (xã thấp nhất là 8 tiêu chí, xã cao nhất hoàn thành 16 tiêu chí); dự kiến có 04 - 06 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.