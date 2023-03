Dựa vào dân giữ yên biên giới

Vì vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân ở khu vực biên giới, ven biển tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, tự quản an ninh, trật tự xóm, bản, các tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi an toàn. Hiện nay, trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có 88 tập thể, 916 hộ gia đình, 2.102 cá nhân tự quản 468,281 đường biên giới; 105 mốc quốc giới; 944 tổ/17.810 cá nhân tự quản an ninh, trật tự xóm, bản.